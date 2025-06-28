https://crimea.ria.ru/20250628/v-novorossiyske-vvodyat-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--prichiny--1147557460.html

В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины

В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины

В Новороссийске на девять дней вводят режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом. Об этом сообщает муниципальный центр управления... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T14:20

2025-06-28T14:20

2025-06-28T14:20

новороссийск

режим повышенной готовности

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Новороссийске на девять дней вводят режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.Отмечается, что в городе ожидается сильный ливень, в том числе в сочетании с градом, сильным ветром с порывами до 20-25 м/с и грозой.Ранее в гидрометцентре Крыма предупредилио ливнях с грозами на выходных. Ранее из-за ухудшения погоды в Сочи закрыли пляжи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым Когда в Крыму потеплеет море Сильнейший шторм обрушился на Францию

новороссийск

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, режим повышенной готовности, новости, краснодарский край