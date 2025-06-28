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В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
В Новороссийске на девять дней вводят режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом. Об этом сообщает муниципальный центр управления... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T14:20
2025-06-28T14:20
новороссийск
режим повышенной готовности
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Новороссийске на девять дней вводят режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.Отмечается, что в городе ожидается сильный ливень, в том числе в сочетании с градом, сильным ветром с порывами до 20-25 м/с и грозой.Ранее в гидрометцентре Крыма предупредилио ливнях с грозами на выходных. Ранее из-за ухудшения погоды в Сочи закрыли пляжи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым Когда в Крыму потеплеет море Сильнейший шторм обрушился на Францию
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новороссийск, режим повышенной готовности, новости, краснодарский край
В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины

В Новороссийске вводят режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

14:20 28.06.2025
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Новороссийске на девять дней вводят режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.
"Режим "Повышенная готовность" вводится в Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий. Он будет введен с 15-00 28 июня до 17-00 7 июля", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в городе ожидается сильный ливень, в том числе в сочетании с градом, сильным ветром с порывами до 20-25 м/с и грозой.
Ранее в гидрометцентре Крыма предупредилио ливнях с грозами на выходных. Ранее из-за ухудшения погоды в Сочи закрыли пляжи.
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