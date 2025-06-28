https://crimea.ria.ru/20250628/shkvalistyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1147552379.html
Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T00:01
2025-06-28T00:01
2025-06-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
В Крыму в субботу прольются ливни с грозами и усилится ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, днем +23…28, в горах +17…22", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.
Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +28 градусов.
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