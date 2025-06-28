https://crimea.ria.ru/20250628/shkvalistyy-veter-i-livni-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1147552379.html

Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу

Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу

В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T00:01

2025-06-28T00:01

2025-06-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250627/pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-zhara-ustupit-mesto-livnyam-i-pokholodaniyu-1147535718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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