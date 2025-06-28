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Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T00:01
2025-06-28T00:01
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250627/pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-zhara-ustupit-mesto-livnyam-i-pokholodaniyu-1147535718.html
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РИА Новости Крым
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Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу

В Крыму в субботу прольются ливни с грозами и усилится ветер

00:01 28.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛетний дождь
Летний дождь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В субботу фронтальный раздел атлантического циклона принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, днем +23…28, в горах +17…22", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.
Грозовые дожди пройдут и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17...19, днем поднимутся до отметки +28 градусов.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
22:56Атака на сотрудников Запорожской АЭС и агент СБУ в Крыму – главное
22:30На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся
22:11Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
21:44Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности
21:17Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
21:03Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию
20:48В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
20:36Беспилотник сбит над Крымом
20:27Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску
20:13На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
19:59В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина
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