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Когда в Крыму потеплеет море - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Когда в Крыму потеплеет море
Когда в Крыму потеплеет море - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Когда в Крыму потеплеет море
Море в Крыму начнет прогреваться уже с первых дней июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T17:00
2025-06-27T17:00
радио "спутник в крыму"
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
черное море
азовское море
керченский пролив
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Море в Крыму начнет прогреваться уже с первых дней июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.На данный момент, согласно данным Крымского гидрометцентра, температура морской воды на побережье полуострова варьируется от 16 до 23 градусов тепла. Холоднее всего вода в Ялте – +16, умеренный показатель в Евпатории, Севастополе и Керченском проливе – +21. Азовское море прогрето до +23."Несмотря на то, что температурный режим довольно-таки комфортный, но из-за гонной волны, из-за этих северо-восточных ветров, температура воды не везде достигает своей кондиции", – объясняет Тишковец.Однако эксперт спешит порадовать крымчан и гостей полуострова, ждать "у моря погоды" осталось недолго. Уже в начале июля ветра сменятся на юго-западные и принесут с собой теплые потоки."И за счет изменения температуры и ветров к нам придут все-таки теплые потоки. Сто процентов. Ветры в этой связи будут преобладать юго-западных румбов. Соответственно, никаких вот этих сгонов не будет. Температура воды будет как парное молоко", - заключил Тишковец.Ранее в крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой шторм надвигается на КрымВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевВ Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
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крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", черное море, азовское море, керченский пролив, погода в крыму, крымская погода
Когда в Крыму потеплеет море

Море в Крыму прогреется в начале июля – Фобос

17:00 27.06.2025
 
© РИА Новости КрымЛюди на пляже
Люди на пляже - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Море в Крыму начнет прогреваться уже с первых дней июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
На данный момент, согласно данным Крымского гидрометцентра, температура морской воды на побережье полуострова варьируется от 16 до 23 градусов тепла. Холоднее всего вода в Ялте – +16, умеренный показатель в Евпатории, Севастополе и Керченском проливе – +21. Азовское море прогрето до +23.
"Несмотря на то, что температурный режим довольно-таки комфортный, но из-за гонной волны, из-за этих северо-восточных ветров, температура воды не везде достигает своей кондиции", – объясняет Тишковец.
Однако эксперт спешит порадовать крымчан и гостей полуострова, ждать "у моря погоды" осталось недолго. Уже в начале июля ветра сменятся на юго-западные и принесут с собой теплые потоки.
"И за счет изменения температуры и ветров к нам придут все-таки теплые потоки. Сто процентов. Ветры в этой связи будут преобладать юго-западных румбов. Соответственно, никаких вот этих сгонов не будет. Температура воды будет как парное молоко", - заключил Тишковец.
Ранее в крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Черное мореАзовское мореКерченский проливПогода в КрымуКрымская погода
 
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