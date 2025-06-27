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Когда в Крыму потеплеет море

Когда в Крыму потеплеет море - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Когда в Крыму потеплеет море

Море в Крыму начнет прогреваться уже с первых дней июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T17:00

2025-06-27T17:00

2025-06-27T17:00

радио "спутник в крыму"

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

черное море

азовское море

керченский пролив

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Море в Крыму начнет прогреваться уже с первых дней июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.На данный момент, согласно данным Крымского гидрометцентра, температура морской воды на побережье полуострова варьируется от 16 до 23 градусов тепла. Холоднее всего вода в Ялте – +16, умеренный показатель в Евпатории, Севастополе и Керченском проливе – +21. Азовское море прогрето до +23."Несмотря на то, что температурный режим довольно-таки комфортный, но из-за гонной волны, из-за этих северо-восточных ветров, температура воды не везде достигает своей кондиции", – объясняет Тишковец.Однако эксперт спешит порадовать крымчан и гостей полуострова, ждать "у моря погоды" осталось недолго. Уже в начале июля ветра сменятся на юго-западные и принесут с собой теплые потоки."И за счет изменения температуры и ветров к нам придут все-таки теплые потоки. Сто процентов. Ветры в этой связи будут преобладать юго-западных румбов. Соответственно, никаких вот этих сгонов не будет. Температура воды будет как парное молоко", - заключил Тишковец.Ранее в крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой шторм надвигается на КрымВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевВ Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу

крым

черное море

азовское море

керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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