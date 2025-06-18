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В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил чуть более пяти процентов. К... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T19:47
2025-06-18T19:47
2025-06-18T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил чуть более пяти процентов. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга качества воды и почвы в зонах рекреации.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, в рамках контроля качества морской воды в местах водопользования населения было исследовано 1698 проб морской воды на микробиологические показатели, 2806 проб на санитарно-химические показатели, 1002 пробы на паразитологические показатели.Кроме того, была исследована почва в зонах рекреации. Эксперты взяли 250 проб на микробиологические показатели, 322 пробы на паразитологические показатели и 2197 проб на санитарно-химические показатели. Исследования показали, что всего одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, отметили в пресс-службе."Обращаем внимание, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2025 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей", - напомнили в ведомстве.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагеряхВ Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещейСостояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
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крым, черное море, пляжи, новости крыма, пляжи крыма, роспотребнадзор
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегу
В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в зонах рекреации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил чуть более пяти процентов. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга качества воды и почвы в зонах рекреации.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, в рамках контроля качества морской воды в местах водопользования населения было исследовано 1698 проб морской воды на микробиологические показатели, 2806 проб на санитарно-химические показатели, 1002 пробы на паразитологические показатели.
"По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 5,3%; по санитарно-химическим показателям - 0,1%. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено", - говорится в сообщении.
Кроме того, была исследована почва в зонах рекреации. Эксперты взяли 250 проб на микробиологические показатели, 322 пробы на паразитологические показатели и 2197 проб на санитарно-химические показатели. Исследования показали, что всего одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, отметили в пресс-службе.
"Обращаем внимание, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2025 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей", - напомнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали
, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.
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