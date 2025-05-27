https://crimea.ria.ru/20250527/sostoyanie-morskoy-vody-i-plyazhey-v-krymu--zayavlenie-rospotrebnadzora-1146756563.html

Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора

Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора

Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T17:48

2025-05-27T17:48

2025-05-27T17:53

анна попова

новости крыма

крым

пляжи крыма

роспотребнадзор

экология

отдых в крыму

крым курортный

видео

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146757072_0:110:966:653_1920x0_80_0_0_5e3916c223e2ebae074e4520037ac53c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, количество отбираемых проб достаточно большое для того, чтобы обеспечить плотность мониторинга.Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также контролируют каждую партию выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Каких-либо несоответствий нормам данный мониторинг тоже не выявил, уточнила она.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" – в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрдБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, новости крыма, крым, пляжи крыма, роспотребнадзор, экология, отдых в крыму, крым курортный, видео, севастополь, новости севастополя, пляжи, туризм в крыму, видео