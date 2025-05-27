Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
Состояние морской воды и пляжей в Крыму и Севастополе соответствует нормам – Попова
17:48 27.05.2025 (обновлено: 17:53 27.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы продолжаем очень плотный мониторинг и по пляжам Крыма и Севастополя, на месте работают четыре лаборатории, экспертные пробы отвозятся в Москву. На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", – сказала Попова.
По ее словам, количество отбираемых проб достаточно большое для того, чтобы обеспечить плотность мониторинга.
Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также контролируют каждую партию выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Каких-либо несоответствий нормам данный мониторинг тоже не выявил, уточнила она.
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