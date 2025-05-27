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Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T17:48
2025-05-27T17:53
анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, количество отбираемых проб достаточно большое для того, чтобы обеспечить плотность мониторинга.Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также контролируют каждую партию выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Каких-либо несоответствий нормам данный мониторинг тоже не выявил, уточнила она.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" – в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрдБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
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Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора

Состояние морской воды и пляжей в Крыму и Севастополе соответствует нормам – Попова

17:48 27.05.2025 (обновлено: 17:53 27.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем очень плотный мониторинг и по пляжам Крыма и Севастополя, на месте работают четыре лаборатории, экспертные пробы отвозятся в Москву. На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам", – сказала Попова.

По ее словам, количество отбираемых проб достаточно большое для того, чтобы обеспечить плотность мониторинга.
Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также контролируют каждую партию выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Каких-либо несоответствий нормам данный мониторинг тоже не выявил, уточнила она.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" – в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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