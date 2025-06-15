https://crimea.ria.ru/20250615/v-rospotrebnadzore-kryma-nazvali-samye-chastye-narusheniya-v-detskikh-lageryakh-1147131290.html

В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях

В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях - РИА Новости Крым, 15.06.2025

В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях

По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T21:07

2025-06-15T21:07

2025-06-15T21:07

роспотребнадзор

детский отдых

детские лагеря в крыму

мнения

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко.По ее словам, наибольшее число выявленных нарушений в детских лагерях связано с режимными вопросами – в частности, с уборкой и проветриванием помещений, а также с организацией питания.Тем не менее, по итогам прошлого сезона грубых отклонений, требующих приостановки работы лагерей, выявлено не было. В этом же году наблюдаются некоторые загородные лагеря, которые пока не начали работу из-за выявленных нарушений во время предварительной экспертизы. После устранения замечаний они пройдут повторную проверку и смогут принимать отдыхающих.Заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Илья Донченко подчеркнул, что обеспечение безопасности детей – одно из главных направлений работы министерства в рамках подготовки к летнему сезону.Кроме того, в ряде лагерей оборудованы укрытия или подготовлены территории под них с учетом возможных дополнительных рисков.На пляжах, где отдыхают дети, дежурят матросы-спасатели, обеспечивая постоянный надзор за безопасностью на воде.Донченко уверяет, что родители могут быть уверены, что все лагеря, допущенные к приему детей, прошли проверки со стороны надзорных органов – в том числе МЧС и Росгвардии."Если есть хоть одно замечание – лагерь не начинает работу", – подчеркнул замминистра.Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораДетский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведенияхСколько детей отдохнут в Крыму этим летом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, детский отдых, детские лагеря в крыму, мнения, безопасность