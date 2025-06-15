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В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях - РИА Новости Крым, 15.06.2025
В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T21:07
2025-06-15T21:07
2025-06-15T21:07
роспотребнадзор
детский отдых
детские лагеря в крыму
мнения
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко.По ее словам, наибольшее число выявленных нарушений в детских лагерях связано с режимными вопросами – в частности, с уборкой и проветриванием помещений, а также с организацией питания.Тем не менее, по итогам прошлого сезона грубых отклонений, требующих приостановки работы лагерей, выявлено не было. В этом же году наблюдаются некоторые загородные лагеря, которые пока не начали работу из-за выявленных нарушений во время предварительной экспертизы. После устранения замечаний они пройдут повторную проверку и смогут принимать отдыхающих.Заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Илья Донченко подчеркнул, что обеспечение безопасности детей – одно из главных направлений работы министерства в рамках подготовки к летнему сезону.Кроме того, в ряде лагерей оборудованы укрытия или подготовлены территории под них с учетом возможных дополнительных рисков.На пляжах, где отдыхают дети, дежурят матросы-спасатели, обеспечивая постоянный надзор за безопасностью на воде.Донченко уверяет, что родители могут быть уверены, что все лагеря, допущенные к приему детей, прошли проверки со стороны надзорных органов – в том числе МЧС и Росгвардии."Если есть хоть одно замечание – лагерь не начинает работу", – подчеркнул замминистра.Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораДетский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведенияхСколько детей отдохнут в Крыму этим летом
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роспотребнадзор, детский отдых, детские лагеря в крыму, мнения, безопасность
В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях
Самые частые проблемы в детских лагерях – режим уборки и вопросы питания
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым.
По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко.
По ее словам, наибольшее число выявленных нарушений в детских лагерях связано с режимными вопросами – в частности, с уборкой и проветриванием помещений, а также с организацией питания.
"Нарушения правил мытья посуды, условий хранения пищевых продуктов, технологий приготовления пищи, что подтверждается лабораторными исследованиями, нарушение транспортировки пищевых продуктов и обработки овощей или фруктов", – перечислила эксперт.
Тем не менее, по итогам прошлого сезона грубых отклонений, требующих приостановки работы лагерей, выявлено не было. В этом же году наблюдаются некоторые загородные лагеря, которые пока не начали работу из-за выявленных нарушений во время предварительной экспертизы. После устранения замечаний они пройдут повторную проверку и смогут принимать отдыхающих.
Заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Илья Донченко подчеркнул, что обеспечение безопасности детей – одно из главных направлений работы министерства в рамках подготовки к летнему сезону.
"У нас 29-30 мая прошли всероссийские учения, связанные с антитеррористической, с пожарной безопасностью. Все наши учреждения обеспечены системами оповещения пожарной сигнализации, кнопками вызова экстренных служб", – отметил он.
Кроме того, в ряде лагерей оборудованы укрытия или подготовлены территории под них с учетом возможных дополнительных рисков.
На пляжах, где отдыхают дети, дежурят матросы-спасатели, обеспечивая постоянный надзор за безопасностью на воде.
Донченко уверяет, что родители могут быть уверены, что все лагеря, допущенные к приему детей, прошли проверки со стороны надзорных органов – в том числе МЧС и Росгвардии.
"Если есть хоть одно замечание – лагерь не начинает работу", – подчеркнул замминистра.
Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха
. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал
в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.
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