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Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме
Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме
Пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T19:55
2025-06-09T19:55
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
роспотребнадзор
дарья попова
вениамин кондратьев
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Анна Попова с Вениамином Кондратьевым обсудили в целом готовность региона к летнему курортному сезону. Как отметила глава Роспотребнадзора, ситуация на сегодняшний день "спокойная и благоприятная", однако риски завоза опасных инфекций остаются. "Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - подчеркнула она.Отдельно затронули вопрос детского отдыха и необходимости обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременного выявления заболевших. Также, отметили в ведомстве, особое внимание уделяется контролю общепита. "Профилактические мероприятия в прошлом году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - отметили в Роспотребнадзоре.Ранее Попова сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налогаЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данныеСостояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
черное море
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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, роспотребнадзор, дарья попова, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости
Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме

Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии соответствуют нормам - Попова

19:55 09.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
"В этом году ведется очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам", - говорится в сообщении.
Анна Попова с Вениамином Кондратьевым обсудили в целом готовность региона к летнему курортному сезону. Как отметила глава Роспотребнадзора, ситуация на сегодняшний день "спокойная и благоприятная", однако риски завоза опасных инфекций остаются.
"Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона", - подчеркнула она.
Отдельно затронули вопрос детского отдыха и необходимости обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременного выявления заболевших. Также, отметили в ведомстве, особое внимание уделяется контролю общепита.
"Профилактические мероприятия в прошлом году в Сочи помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями, что крайне важно для безопасности отдыхающих", - отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее Попова сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореРоспотребнадзорДарья ПоповаВениамин КондратьевКраснодарский крайНовости
 
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