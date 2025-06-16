В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
В Крыму зафиксированы 13 случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это меньше, чем в 2024 году, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один случай клещевого энцефалита", – сказано в сообщении.
В ведомстве и добавили, что эти показатели не превышают среднемноголетние. Так, в 2024 году боррелиозом заразились 21 человек, энцефалит был подтвержден у одного человека.
Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как защитить детей от клещей во время прогулок. Так, среди прочего, специалисты подчеркнули, что во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая.
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