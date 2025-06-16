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В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T19:22
2025-06-16T19:08
роспотребнадзор
крым
севастополь
клещи
боррелиоз (болезнь лайма)
энцефалит
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это меньше, чем в 2024 году, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В ведомстве и добавили, что эти показатели не превышают среднемноголетние. Так, в 2024 году боррелиозом заразились 21 человек, энцефалит был подтвержден у одного человека.Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе.Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как защитить детей от клещей во время прогулок. Так, среди прочего, специалисты подчеркнули, что во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещейРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюКак защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача
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роспотребнадзор, крым, севастополь, клещи, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит, общество, новости крыма
В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей

В Крыму зафиксированы 13 случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита

19:22 16.06.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это меньше, чем в 2024 году, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один случай клещевого энцефалита", – сказано в сообщении.

В ведомстве и добавили, что эти показатели не превышают среднемноголетние. Так, в 2024 году боррелиозом заразились 21 человек, энцефалит был подтвержден у одного человека.
Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как защитить детей от клещей во время прогулок. Так, среди прочего, специалисты подчеркнули, что во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая.
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РоспотребнадзорКрымСевастопольклещиБоррелиоз (Болезнь Лайма)ЭнцефалитОбществоНовости Крыма
 
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