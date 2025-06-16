https://crimea.ria.ru/20250616/v-krymu-i-sevastopole-13-chelovek-zaboleli-borreliozom-posle-ukusov-kleschey-1147266450.html

В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей

В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей

В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T19:22

2025-06-16T19:22

2025-06-16T19:08

роспотребнадзор

крым

севастополь

клещи

боррелиоз (болезнь лайма)

энцефалит

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110065/89/1100658943_0:376:2972:2048_1920x0_80_0_0_6eb0773aeb0e6fa84f0217e09cb09624.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом. Это меньше, чем в 2024 году, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В ведомстве и добавили, что эти показатели не превышают среднемноголетние. Так, в 2024 году боррелиозом заразились 21 человек, энцефалит был подтвержден у одного человека.Специалисты напомнили, что в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе.Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как защитить детей от клещей во время прогулок. Так, среди прочего, специалисты подчеркнули, что во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещейРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюКак защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, крым, севастополь, клещи, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит, общество, новости крыма