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Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача
Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача
Согласно статистике, летом в Крыму самыми частыми заболеваниями становятся кишечные инфекции, которые возникают на фоне жары. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T21:18
2025-06-14T21:18
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
отравление
совет эксперта
вирусы
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Согласно статистике, летом в Крыму самыми частыми заболеваниями становятся кишечные инфекции, которые возникают на фоне жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист Симферопольской городской клинической больницы №7" Эмине Адживелиева.Инфекция №1Главный враг хорошего летнего отдыха – кишечная инфекция – характеризуются повреждением желудочно-кишечного тракта и развитием интоксикационного синдрома, в виде повышения температуры, слабости и головной боли, а также дискомфорта и болевых ощущений в области живота, тошноты, рвоты и диареи, добавила врач."Источниками этих болезней могут выступать бактерии, вирусы и простейшие. Среди вирусов самый распространенный сейчас норовирус, а до недавнего момента был ротавирус. Нора, рота, адено, астро – их большое количество, но это самые основные", – уточнила Адживелиева.На тактику лечения, однако, не влияет то, был ли возбудителем заболевания вирус или бактерия, отметила она."Везде это симптоматическое лечение. Нет специфической противовирусной терапии или терапии против бактерий. При некоторых бактериальных инфекциях нужен антибиотик, но не всегда – все индивидуально и зависит от состояния пациента", – сказала врач.По словам Адживелиевой, группа кишечных инфекций довольно большая, но если говорить именно о пищевых токсикоинфекциях, то проявляться они могут как за два часа, так и в течение суток.Все будет зависеть от того, съели вы токсин, который бактерия произвела еще в продукте или воде, или саму бактерию, которая, попадая в организм человека, вырабатывать там токсины, после чего погибает. Как защититьсяИ вирусы, и бактерии окружают нас везде и всегда, и произойдет ли заражение, зависит от количества микроорганизмов и степени иммунитета человека на данный момент, подчеркнула врач.Профилактически избежать заражения кишечной инфекцией не получится, а значит, предотвратить заболевание можно лишь соблюдая правила личной гигиены и употребляя в пищу только мытые и термически обработанные продукты, предупредила врач."Рыба, мясо, молочка, морепродукты, яйца – это все то, к чему в летний период нужно относиться осторожно. Бактерии и вирусы любят тепло. Повышается температура – они активно размножаются и вырабатывают токсины", – рассказала Адживелиева.Если вы достали один из таких продуктов из холодильника и он успел пролежать вне нужной температуры полчаса или больше, то "надо хорошо задуматься, есть это или не есть", рекомендует врач.Есть летом сырые морепродукты, например устрицы, она не рекомендует, так как это может быть чревато, независимо от ответственности производителя. Хотя чаще всего, по ее словам, люди обращаются к медикам с симптомами отравления после приема в пищу мяса. Второе место занимают рыба и "молочка", причем его с ними делят пирожные с кремом, которые дети продолжают есть и летом, добавила Адживелиева.Чтобы избежать заражения кишечной инфекцией на пляже, надо стараться не глотать теплую морскую воду при купании, а также не устраивать перекусы между процедурами, не помыв руки или хотя бы не протерев их влажной салфеткой, советует врач.По словам Адживелиевой, очень часто после поездок на море в больницу попадают дети именно потому, что брали вкусняшки грязными руками после игры в песке или поели продукты, долго полежавшие на солнце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVIDХолера в России – в Роспотребнадзоре оценили рискиСвердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, отравление, совет эксперта, вирусы, мнения
Как защититься от главных "болезней лета" в Крыму – рекомендации врача

В Крыму летом кишечная инфекция остается на первом месте по статистике обращений пациентов

21:18 14.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Согласно статистике, летом в Крыму самыми частыми заболеваниями становятся кишечные инфекции, которые возникают на фоне жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист Симферопольской городской клинической больницы №7" Эмине Адживелиева.

Инфекция №1

"В самый жаркий летний период у нас кишечная инфекция – на первом месте. На втором – вирусные гепатиты, то есть гепатит А, и, по практике, еще Лайм-боррелиоз, или болезнь Лайма, которая может развиваться после укуса клеща", – рассказала Адживелиева.
Главный враг хорошего летнего отдыха – кишечная инфекция – характеризуются повреждением желудочно-кишечного тракта и развитием интоксикационного синдрома, в виде повышения температуры, слабости и головной боли, а также дискомфорта и болевых ощущений в области живота, тошноты, рвоты и диареи, добавила врач.
"Источниками этих болезней могут выступать бактерии, вирусы и простейшие. Среди вирусов самый распространенный сейчас норовирус, а до недавнего момента был ротавирус. Нора, рота, адено, астро – их большое количество, но это самые основные", – уточнила Адживелиева.
На тактику лечения, однако, не влияет то, был ли возбудителем заболевания вирус или бактерия, отметила она.
"Везде это симптоматическое лечение. Нет специфической противовирусной терапии или терапии против бактерий. При некоторых бактериальных инфекциях нужен антибиотик, но не всегда – все индивидуально и зависит от состояния пациента", – сказала врач.
По словам Адживелиевой, группа кишечных инфекций довольно большая, но если говорить именно о пищевых токсикоинфекциях, то проявляться они могут как за два часа, так и в течение суток.
Все будет зависеть от того, съели вы токсин, который бактерия произвела еще в продукте или воде, или саму бактерию, которая, попадая в организм человека, вырабатывать там токсины, после чего погибает.
"Если вы съели токсин, то он действует сразу. А если попадает бактерия либо вирус внутрь, то это может быть сутки и более. Но как правило, проявляется инфекция на следующий день", – сказала Адживелиева.

Как защититься

И вирусы, и бактерии окружают нас везде и всегда, и произойдет ли заражение, зависит от количества микроорганизмов и степени иммунитета человека на данный момент, подчеркнула врач.
Профилактически избежать заражения кишечной инфекцией не получится, а значит, предотвратить заболевание можно лишь соблюдая правила личной гигиены и употребляя в пищу только мытые и термически обработанные продукты, предупредила врач.
"Рыба, мясо, молочка, морепродукты, яйца – это все то, к чему в летний период нужно относиться осторожно. Бактерии и вирусы любят тепло. Повышается температура – они активно размножаются и вырабатывают токсины", – рассказала Адживелиева.
Если вы достали один из таких продуктов из холодильника и он успел пролежать вне нужной температуры полчаса или больше, то "надо хорошо задуматься, есть это или не есть", рекомендует врач.
"А овощи и фрукты надо хорошенько промывать под проточной водой. В этом случае большой процент того, что вы ничем не заразитесь. То есть никакие дополнительные средства не требуются, и кипятить воду нет необходимости", – отметила Адживелиева.
Есть летом сырые морепродукты, например устрицы, она не рекомендует, так как это может быть чревато, независимо от ответственности производителя. Хотя чаще всего, по ее словам, люди обращаются к медикам с симптомами отравления после приема в пищу мяса. Второе место занимают рыба и "молочка", причем его с ними делят пирожные с кремом, которые дети продолжают есть и летом, добавила Адживелиева.
Чтобы избежать заражения кишечной инфекцией на пляже, надо стараться не глотать теплую морскую воду при купании, а также не устраивать перекусы между процедурами, не помыв руки или хотя бы не протерев их влажной салфеткой, советует врач.
По словам Адживелиевой, очень часто после поездок на море в больницу попадают дети именно потому, что брали вкусняшки грязными руками после игры в песке или поели продукты, долго полежавшие на солнце.
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