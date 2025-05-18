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Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
Во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая. Об этих и других правилах безопасных РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T20:23
2025-05-18T20:23
2025-05-18T20:23
роспотребнадзор
дети
безопасность
здоровье
совет эксперта
клещи
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CИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая. Об этих и других правилах безопасных прогулок с детьми в связи с началом сезона клещей напоминает Роспотребнадзор.По этой причине во время прогулок на свежем воздухе нужно следить за тем, чтобы малыш не садился в траву, при необходимости – переносить его на руках или использовать коляски.Также важно следить, что ребенок передвигается по центру дорожек. В этом случае опасность встретить кровососущее насекомое в разы снижается.Кроме того, отправляясь на прогулку с парк или сквер, следует заблаговременно обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством.Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик активности этих кровососущих ожидается в мае. Всего с начала сезона более 15 тысяч россиян обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей, проинформировали в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыВ Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозомНазваны самые опасные представители крымской фауны
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роспотребнадзор, дети, безопасность, здоровье, совет эксперта, клещи
Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
Правила защиты детей от клещей во время прогулок напомнили в Роспотребнадзоре
CИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая. Об этих и других правилах безопасных прогулок с детьми в связи с началом сезона клещей напоминает Роспотребнадзор.
"Клещи обитают в траве и кустарниках, что делает прогулки в лесу и парке особенно рискованными для малышей. Клещ прикрепляется к одежде и начинает двигаться вверх в поисках места, где бы лучше присосаться", – напомнили в ведомстве.
По этой причине во время прогулок на свежем воздухе нужно следить за тем, чтобы малыш не садился в траву, при необходимости – переносить его на руках или использовать коляски.
Также важно следить, что ребенок передвигается по центру дорожек. В этом случае опасность встретить кровососущее насекомое в разы снижается.
Кроме того, отправляясь на прогулку с парк или сквер, следует заблаговременно обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством.
"Детям старшего возраста необходимо объяснять основные правила поведения в опасных зонах. Также важно обрабатывать одежду акарицидными средствами согласно инструкциям на этикетке. Ограничьтесь оптимальной дозировкой: не стоит обрабатывать одежду "символически", однако и чрезмерное применение средства не принесет пользы", – отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму зафиксировано
194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик активности этих кровососущих ожидается в мае. Всего с начала сезона более 15 тысяч россиян обратились
за помощью в медорганизации из-за укусов клещей, проинформировали в Роспотребнадзоре.
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