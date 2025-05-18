https://crimea.ria.ru/20250518/kak-zaschitit-detey-ot-kleschey--sovety-rospotrebnadzora-1146158598.html

Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора

Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора

Во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая. Об этих и других правилах безопасных РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T20:23

2025-05-18T20:23

2025-05-18T20:23

роспотребнадзор

дети

безопасность

здоровье

совет эксперта

клещи

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CИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Во время прогулки с малышом в парке нужно использовать коляску или переносить его на руках там, где трава особенно высокая. Об этих и других правилах безопасных прогулок с детьми в связи с началом сезона клещей напоминает Роспотребнадзор.По этой причине во время прогулок на свежем воздухе нужно следить за тем, чтобы малыш не садился в траву, при необходимости – переносить его на руках или использовать коляски.Также важно следить, что ребенок передвигается по центру дорожек. В этом случае опасность встретить кровососущее насекомое в разы снижается.Кроме того, отправляясь на прогулку с парк или сквер, следует заблаговременно обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством.Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик активности этих кровососущих ожидается в мае. Всего с начала сезона более 15 тысяч россиян обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей, проинформировали в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыВ Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозомНазваны самые опасные представители крымской фауны

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, дети, безопасность, здоровье, совет эксперта, клещи