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Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T16:16
2025-06-15T16:16
роспотребнадзор
вирусы
общество
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здравоохранение в россии
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медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.Туляремия – природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, распространенная во всех субъектах Российской Федерации. Основными переносчиками инфекции в природе являются грызуны и клещи. В летний период инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными комарами, слепнями, клещами и другими кровососущими переносчиками или непосредственно через поврежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами. Также заражение возможно алиментарным путем, например, при употреблении зараженной выделениями грызунов воды из колодцев или открытых водоемов.Возбудитель туляремии – мелкая бактерия Francisella tularensis, которая обладает высокой патогенностью для человека: для развития инфекционного процесса достаточно единичных бактерий.Чтобы защитить себя при нахождении в природных условиях, необходимо сделать прививку отечественной вакциной после которой в течение 20-30 дней вырабатывается иммунитет, сохраняющийся в большинстве случаев пять лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роспотребнадзор, вирусы, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости, медицина
Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию

В России создали высокоточный и очень быстрый тест на туляремию

16:16 15.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиагностический центр лабораторных исследований
Диагностический центр лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба.
Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.

"В этом году институт "Микроб" готов произвести наборы тестов для проведения двух тысяч исследований. При необходимости производственная мощность может быть увеличена", - заявляют в Роспотребнадзоре.

Туляремия – природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, распространенная во всех субъектах Российской Федерации. Основными переносчиками инфекции в природе являются грызуны и клещи.
В летний период инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными комарами, слепнями, клещами и другими кровососущими переносчиками или непосредственно через поврежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами. Также заражение возможно алиментарным путем, например, при употреблении зараженной выделениями грызунов воды из колодцев или открытых водоемов.
Возбудитель туляремии – мелкая бактерия Francisella tularensis, которая обладает высокой патогенностью для человека: для развития инфекционного процесса достаточно единичных бактерий.
Чтобы защитить себя при нахождении в природных условиях, необходимо сделать прививку отечественной вакциной после которой в течение 20-30 дней вырабатывается иммунитет, сохраняющийся в большинстве случаев пять лет.
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Лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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