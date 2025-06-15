https://crimea.ria.ru/20250615/rossiyskie-uchenye-sozdali-samyy-bystryy-test-na-tulyaremiyu-1147211677.html

Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию

Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию

Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T16:16

2025-06-15T16:16

2025-06-15T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.Туляремия – природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, распространенная во всех субъектах Российской Федерации. Основными переносчиками инфекции в природе являются грызуны и клещи. В летний период инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными комарами, слепнями, клещами и другими кровососущими переносчиками или непосредственно через поврежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами. Также заражение возможно алиментарным путем, например, при употреблении зараженной выделениями грызунов воды из колодцев или открытых водоемов.Возбудитель туляремии – мелкая бактерия Francisella tularensis, которая обладает высокой патогенностью для человека: для развития инфекционного процесса достаточно единичных бактерий.Чтобы защитить себя при нахождении в природных условиях, необходимо сделать прививку отечественной вакциной после которой в течение 20-30 дней вырабатывается иммунитет, сохраняющийся в большинстве случаев пять лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250614/v-rossii-razrabotali-test-na-immunitet-k-kholere-1147177503.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, вирусы, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости, медицина