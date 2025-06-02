https://crimea.ria.ru/20250602/skolko-krymchan-zarazilis-borreliozom-i-entsefalitom-posle-ukusov-kleschey-1146880499.html

Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей

Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей

В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T17:19

2025-06-02T17:19

2025-06-02T17:20

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инфекции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом жители и гости полуострова стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей.В прошлом году к этому времени иксодовым клещевым боррелиозом заболели девять человек и также был зафиксирован один случай клещевого энцефалита, уточнили в ведомстве.В середине мая сообщалось, что в Крыму в три раза увеличилось число случаев заболевания боррелиозом по сравнению с апрелем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, крым, общество, роспотребнадзор, новости крыма, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит, инфекции