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Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей
Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей
В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:19
2025-06-02T17:19
2025-06-02T17:20
клещи
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инфекции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом жители и гости полуострова стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей.В прошлом году к этому времени иксодовым клещевым боррелиозом заболели девять человек и также был зафиксирован один случай клещевого энцефалита, уточнили в ведомстве.В середине мая сообщалось, что в Крыму в три раза увеличилось число случаев заболевания боррелиозом по сравнению с апрелем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
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клещи, крым, общество, роспотребнадзор, новости крыма, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит, инфекции
Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей
В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита
17:19 02.06.2025 (обновлено: 17:20 02.06.2025)