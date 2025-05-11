https://crimea.ria.ru/20250511/eto-na-sladkoe-uchenye-opredelili-lyubimuyu-gruppu-krovi-kleschey-1137187933.html

Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей

Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей

Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T08:18

2025-05-11T08:18

2025-05-11T08:14

клещи

здоровье

здравоохранение в россии

новости

боррелиоз (болезнь лайма)

общество

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. Об этом сообщает портал newslab.ruДля исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови.Результаты исследования были подтверждены сто раз.Самой "невкусной" для клещей, сообщают в университете, стала третья группа крови.Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы исключить влияние посторонних факторов на полученные результаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли две лаборатории для исследования клещейСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорКак в Симферополе борются с нашествием клещей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, здоровье, здравоохранение в россии, новости, боррелиоз (болезнь лайма), общество, наука и технологии