Рейтинг@Mail.ru
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250511/eto-na-sladkoe-uchenye-opredelili-lyubimuyu-gruppu-krovi-kleschey-1137187933.html
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T08:18
2025-05-11T08:14
клещи
здоровье
здравоохранение в россии
новости
боррелиоз (болезнь лайма)
общество
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110529/37/1105293785_0:46:3478:2002_1920x0_80_0_0_0cfc5792360be849217a77695cb9e35e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. Об этом сообщает портал newslab.ruДля исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови.Результаты исследования были подтверждены сто раз.Самой "невкусной" для клещей, сообщают в университете, стала третья группа крови.Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы исключить влияние посторонних факторов на полученные результаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли две лаборатории для исследования клещейСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорКак в Симферополе борются с нашествием клещей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110529/37/1105293785_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_5a53574eacf4f36e283ea4ddd6748c8d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клещи, здоровье, здравоохранение в россии, новости, боррелиоз (болезнь лайма), общество, наука и технологии
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей

Клещи предпочитают кровь определенной группы – ученые

08:18 11.05.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. Об этом сообщает портал newslab.ru
Для исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови.
Результаты исследования были подтверждены сто раз.
Самой "невкусной" для клещей, сообщают в университете, стала третья группа крови.
Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы исключить влияние посторонних факторов на полученные результаты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе открыли две лаборатории для исследования клещей
Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор
Как в Симферополе борются с нашествием клещей
 
клещиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовостиБоррелиоз (Болезнь Лайма)ОбществоНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:22Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
09:57Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
09:51Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной
09:4616 человек погибли и 35 пострадали при аварии автобуса на Шри-Ланке
09:18Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию
08:46ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания
08:18Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
07:41"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах
07:19Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит
07:04В Крыму нужна отдельная кафедра археологии
02:24Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
02:05Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
01:52Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной
00:03Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности
00:01От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
23:31Переговоры Путина с главой Абхазии: о чем говорили президенты
21:58Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
21:28Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
21:10В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней
Лента новостейМолния