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В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом
В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом
В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита – это в три раза больше, чем в апреле. Об этом сообщили в управлении... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T20:32
2025-05-13T20:32
боррелиоз (болезнь лайма)
роспотребнадзор
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новости севастополя
крым
севастополь
клещи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита – это в три раза больше, чем в апреле. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным организации, первые укусы были зарегистрированы еще в январе, когда из-за мягкой зимы клещи активизировались. Традиционно же специалисты отмечают два пика опасности в регионе – май-июнь и август-сентябрь. При этом первый приходится на весенние праздники и выходные, когда тысячи людей отправляются на природу, что увеличивает риск укусов.Специалисты также проверяют клещей, снятых с людей, на вирусоформность. Исследование показывают: около 7,3% клещей несут возбудитель боррелиоза, почти 2% – гранулоцитарного анаплазмоза, а 1,2% – моноцитарного эрлихиоза.Чтобы минимизировать риски для населения, на территории полуострова активно проводят акарицидные обработки. С начала весны уже обработано больше 1 160 гектаров, включая территории детских лагерей. Также запланированы дополнительные обработки в местах массового отдыха и на популярных туристических маршрутах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейКлещи активизировались в Краснодарском краеВ Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
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боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, клещи
В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом

В Крыму в три раза увеличилось число случаев заболевания боррелиозом

20:32 13.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПлакат "Осторожно! Клещи"
Плакат Осторожно! Клещи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита – это в три раза больше, чем в апреле. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
По данным организации, первые укусы были зарегистрированы еще в январе, когда из-за мягкой зимы клещи активизировались. Традиционно же специалисты отмечают два пика опасности в регионе – май-июнь и август-сентябрь. При этом первый приходится на весенние праздники и выходные, когда тысячи людей отправляются на природу, что увеличивает риск укусов.

"Управлением Роспотребнадзора организовано постоянное динамическое наблюдение за процессом регистрации обращений граждан по поводу укусов клещей, а также случаев заболеваний, передающихся через укусы клещей. Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 12.05.2025 г. ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также проверяют клещей, снятых с людей, на вирусоформность. Исследование показывают: около 7,3% клещей несут возбудитель боррелиоза, почти 2% – гранулоцитарного анаплазмоза, а 1,2% – моноцитарного эрлихиоза.
Чтобы минимизировать риски для населения, на территории полуострова активно проводят акарицидные обработки. С начала весны уже обработано больше 1 160 гектаров, включая территории детских лагерей. Также запланированы дополнительные обработки в местах массового отдыха и на популярных туристических маршрутах.
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