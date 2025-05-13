https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-v-tri-raza-uvelichilos-chislo-zabolevaniy-borreliozom-1146407947.html

В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом

В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом

В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита – это в три раза больше, чем в апреле. Об этом сообщили в управлении... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T20:32

2025-05-13T20:32

2025-05-13T20:32

боррелиоз (болезнь лайма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы восемь случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита – это в три раза больше, чем в апреле. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным организации, первые укусы были зарегистрированы еще в январе, когда из-за мягкой зимы клещи активизировались. Традиционно же специалисты отмечают два пика опасности в регионе – май-июнь и август-сентябрь. При этом первый приходится на весенние праздники и выходные, когда тысячи людей отправляются на природу, что увеличивает риск укусов.Специалисты также проверяют клещей, снятых с людей, на вирусоформность. Исследование показывают: около 7,3% клещей несут возбудитель боррелиоза, почти 2% – гранулоцитарного анаплазмоза, а 1,2% – моноцитарного эрлихиоза.Чтобы минимизировать риски для населения, на территории полуострова активно проводят акарицидные обработки. С начала весны уже обработано больше 1 160 гектаров, включая территории детских лагерей. Также запланированы дополнительные обработки в местах массового отдыха и на популярных туристических маршрутах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейКлещи активизировались в Краснодарском краеВ Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, клещи