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Клещи активизировались в Краснодарском крае

Клещи активизировались в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Клещи активизировались в Краснодарском крае

В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 1337 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T10:54

2025-05-07T10:54

2025-05-07T10:54

клещи

роспотребнадзор

краснодарский край

новости

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 1337 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре добавили, что из 722 экземпляров клещей, снятых с людей, в 15 процентах отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю опубликовали данные, согласно которым с начала года и по состоянию на начало текущей недели в Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза.По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории, чтобы сотрудники не саботировали поставленную перед ними задачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезонаВ Крыму проснулись гадюки и сколопендрыЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, роспотребнадзор, краснодарский край, новости, здоровье, безопасность