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Клещи активизировались в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Клещи активизировались в Краснодарском крае
Клещи активизировались в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Клещи активизировались в Краснодарском крае
В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 1337 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T10:54
2025-05-07T10:54
клещи
роспотребнадзор
краснодарский край
новости
здоровье
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 1337 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре добавили, что из 722 экземпляров клещей, снятых с людей, в 15 процентах отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю опубликовали данные, согласно которым с начала года и по состоянию на начало текущей недели в Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза.По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории, чтобы сотрудники не саботировали поставленную перед ними задачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезонаВ Крыму проснулись гадюки и сколопендрыЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
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РИА Новости Крым
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клещи, роспотребнадзор, краснодарский край, новости, здоровье, безопасность
Клещи активизировались в Краснодарском крае

В Краснодарском крае больше 1300 человек пострадали от укусов клещей – Роспотребнадзор

10:54 07.05.2025
 
© © Fotolia/ Michael TieckКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали 1337 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
"Число пострадавших от клещей в Краснодарском крае увеличилось до 1337 человек, из них 545 дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в медицинские организации края укушенных клещами снизилась на 20,6 процентов", – сказано в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что из 722 экземпляров клещей, снятых с людей, в 15 процентах отмечены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю опубликовали данные, согласно которым с начала года и по состоянию на начало текущей недели в Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза.
По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.
В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.
В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева наведут порядок в травмпунктах, где сейчас принимают клещей для дальнейшей передачи на исследования в лаборатории, чтобы сотрудники не саботировали поставленную перед ними задачу.
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