https://crimea.ria.ru/20250626/vse-plyazhi-sevastopolya-bezopasny-dlya-kupaniya---razvozhaev-1147502316.html

Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев

Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев

Роспотребнадзор не обнаружил следов мазута на побережье Черного моря в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T09:45

2025-06-26T09:45

2025-06-26T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор не обнаружил следов мазута на побережье Черного моря в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, все пляжи проверены специалистами, ни на одном не зафиксировано превышение норм предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Более того, было проведено дополнительное обследование дна водолазами.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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