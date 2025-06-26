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Сильнейший шторм обрушился на Францию

Сильнейший шторм обрушился на Францию - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Сильнейший шторм обрушился на Францию

Сильнейший шторм со шквалистым ветром более 110 км/ч, ливнем и молниями обрушился на Францию, включая Париж и окрестности. Французские СМИ сообщают о погибших,... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T08:15

2025-06-26T08:15

2025-06-26T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Сильнейший шторм со шквалистым ветром более 110 км/ч, ливнем и молниями обрушился на Францию, включая Париж и окрестности. Французские СМИ сообщают о погибших, разрушениях, затоплениях и массовых авариях на электросетях.По данным телеканала BFM TV, оранжевый уровень опасности из-за штормового риска объявлен в 14 департаментах Франции.В Париже скорость шквалистого ветра в порывах превысила 110 км/ч, пик до 112 км/ч фиксировался в районе Эйфелевой башни.По информации радиостанции LCI, несколько станций метро столицы затоплены ливнем."Линии RER и пригородных поездов остановлены из-за сильного шторма... Несколько станций метро закрыты из-за затопления", – сказано в сообщении со ссылкой на госкорпорацию RATP, обслуживающую железнодорожную инфраструктуру.Le Parisien сообщает, что в разных районах страны зафиксировано около 39 000 молний. По информации издания, шквал вырвал с корнем десятки деревьев, жертвами которых, по предварительным данным, стали два человека, в том числе ребенок.Мужчина погиб в городе Майенн, столкнувшись на квадроцикле с упавшим на дорогу деревом. Также упавшее дерево убило 12-летнего мальчика, пытавшегося покинуть пострадавший от шторма район на юге Франции, в департаменте Тарн-и-Гаронн.Шторм спровоцировал массовые аварии на сетях – более 100 тысяч домохозяйств остались без электричества.Отмечается, что ранее Французская национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности для всего региона Иль-де-Франс из-за непогоды, пришедшей в регион вместе с экстремальной жарой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, франция, париж, в мире, новости, происшествия