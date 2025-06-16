https://crimea.ria.ru/20250616/pogoda-v-sochi-portitsya--plyazhi-kurorta-zakryty-dlya-turistov-1147249759.html

Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов

Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов

В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T12:17

2025-06-16T12:17

2025-06-16T14:50

сочи

краснодарский край

погода

пляжи

новости

россия

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта Андрей Прошунин.По его словам, контролировать ситуацию и информировать людей будут мониторинговые группы оперштаба. Сейчас бригады коммунальщиков устраняют последствия ночной непогоды, в частности, продолжается прочистка ливневой канализации. Помощь спасателей не понадобилась.Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег. При этом в Крыму погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливней и шторма, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельникШтормовое предупреждение объявлено в КрымуДожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю

сочи

краснодарский край

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, погода, пляжи, новости, россия, штормовое предупреждение