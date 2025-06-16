Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
Погода в Сочи "закрыла" пляжи для туристов
12:17 16.06.2025 (обновлено: 14:50 16.06.2025)
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйГроза над морем
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта Андрей Прошунин.
"Сегодня и завтра штормовое предупреждение продолжит действовать. Жителям и гостям курорта не стоит в эти дни отдыхать по берегам рек и на незакрепленных территориях вдоль моря. Официальные пляжи мы временно закрыли для купания", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, контролировать ситуацию и информировать людей будут мониторинговые группы оперштаба. Сейчас бригады коммунальщиков устраняют последствия ночной непогоды, в частности, продолжается прочистка ливневой канализации. Помощь спасателей не понадобилась.
"В настоящий момент сильный ливень идет в Дагомысе. Здесь скопление воды на участке Батумского шоссе. Федеральные дорожники направили дежурные бригады для принятия мер. Мониторинговые группы обходят зоны возможных подтоплений, а также наши оползневые участки. Ожидаем залповые ливни", - проинформировал градоначальник.
Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег. При этом в Крыму погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливней и шторма, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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