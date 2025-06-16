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Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T12:17
2025-06-16T14:50
сочи
краснодарский край
погода
пляжи
новости
россия
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта Андрей Прошунин.По его словам, контролировать ситуацию и информировать людей будут мониторинговые группы оперштаба. Сейчас бригады коммунальщиков устраняют последствия ночной непогоды, в частности, продолжается прочистка ливневой канализации. Помощь спасателей не понадобилась.Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег. При этом в Крыму погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливней и шторма, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди с грозами и шквалистый ветер: погода в Крыму в понедельникШтормовое предупреждение объявлено в КрымуДожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
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сочи, краснодарский край, погода, пляжи, новости, россия, штормовое предупреждение
Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов

Погода в Сочи "закрыла" пляжи для туристов

12:17 16.06.2025 (обновлено: 14:50 16.06.2025)
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйГроза над морем
Гроза над морем
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Сочинском регионе в связи с действием штормового предупреждения для безопасности людей закрыты пляжные территории, проинформировал в понедельник мэр курорта Андрей Прошунин.
"Сегодня и завтра штормовое предупреждение продолжит действовать. Жителям и гостям курорта не стоит в эти дни отдыхать по берегам рек и на незакрепленных территориях вдоль моря. Официальные пляжи мы временно закрыли для купания", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, контролировать ситуацию и информировать людей будут мониторинговые группы оперштаба. Сейчас бригады коммунальщиков устраняют последствия ночной непогоды, в частности, продолжается прочистка ливневой канализации. Помощь спасателей не понадобилась.

"В настоящий момент сильный ливень идет в Дагомысе. Здесь скопление воды на участке Батумского шоссе. Федеральные дорожники направили дежурные бригады для принятия мер. Мониторинговые группы обходят зоны возможных подтоплений, а также наши оползневые участки. Ожидаем залповые ливни", - проинформировал градоначальник.

Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег. При этом в Крыму погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливней и шторма, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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