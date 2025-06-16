Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
Штормовая погода в Сочи не несет угрозы для Крыма – прогноз синоптиков на неделю
© РИА Новости КрымКрымские горы
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег.
"Никакого снега у нас не будет. Сегодня во второй половине дня ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Но уже начиная с завтрашнего дня, 17-го, 18-го и 19-го июня, будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до + 22...+27 градусов", - рассказала Любецкая.
Также она уточнила, что накануне дожди выпали преимущественно в центральных, южных и восточных районах полуострова. На западном побережье и в северных районах практически ничего не было, заметила специалист.
"Предстоящие выходные будут попрохладнее, всего +20...+ 25 градусов, затем снова ожидается повышение температуры. Но никакого погодного армагеддона не ожидается", - заверила начальник крымского гидрометцентра.
Вода в море у берегов Евпатории и Алушты всего +15 градусов, в Севастополе +20, в Ялте +19, море в Керченском проливе прогрелось до +22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21, добавила она.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: