Рейтинг@Mail.ru
Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250616/pogodnyy-apokalipsis-v-sochi-doydet-li-shtorm-v-krym--1147246695.html
Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:54
2025-06-16T10:54
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
крымская погода
гидрометцентр россии
татьяна любецкая
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_130:0:2050:1080_1920x0_80_0_0_5d22434a5b2d7e04244e28ad7f04709f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег.Также она уточнила, что накануне дожди выпали преимущественно в центральных, южных и восточных районах полуострова. На западном побережье и в северных районах практически ничего не было, заметила специалист."Предстоящие выходные будут попрохладнее, всего +20...+ 25 градусов, затем снова ожидается повышение температуры. Но никакого погодного армагеддона не ожидается", - заверила начальник крымского гидрометцентра.Вода в море у берегов Евпатории и Алушты всего +15 градусов, в Севастополе +20, в Ялте +19, море в Керченском проливе прогрелось до +22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21, добавила она.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147034245_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_5b436c839debe178bca599b9e303ad92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, гидрометцентр россии, татьяна любецкая, крым, новости крыма
Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым

Штормовая погода в Сочи не несет угрозы для Крыма – прогноз синоптиков на неделю

10:54 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег.
"Никакого снега у нас не будет. Сегодня во второй половине дня ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Но уже начиная с завтрашнего дня, 17-го, 18-го и 19-го июня, будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до + 22...+27 градусов", - рассказала Любецкая.
Также она уточнила, что накануне дожди выпали преимущественно в центральных, южных и восточных районах полуострова. На западном побережье и в северных районах практически ничего не было, заметила специалист.
"Предстоящие выходные будут попрохладнее, всего +20...+ 25 градусов, затем снова ожидается повышение температуры. Но никакого погодного армагеддона не ожидается", - заверила начальник крымского гидрометцентра.
Вода в море у берегов Евпатории и Алушты всего +15 градусов, в Севастополе +20, в Ялте +19, море в Керченском проливе прогрелось до +22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21, добавила она.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПогода в КрымуКрымская погодаГидрометцентр РоссииТатьяна ЛюбецкаяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристов
12:07В Севастополе закрыли рейд
12:04Три человека погибли на пожаре в Большой Ялте
11:54В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
11:47В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
11:43В Севастополе введен особый противопожарный режим
11:18В "Артеке" созданы уникальные условия отдыха и образования - Чернышенко
10:54Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
10:46Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
10:33Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени
10:30Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
10:20ФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской области
10:09Землетрясение произошло у побережья Курил
09:54Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантами
09:26Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевели
09:05Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП
08:59Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в России
08:43"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем
08:12На Крымском мосту растет очередь: ситуация сейчас
08:03Сочи накрыл шторм с ливнями, смерчами и снегом в горах
Лента новостейМолния