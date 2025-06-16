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Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым

Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Погодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым

Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:54

2025-06-16T10:54

2025-06-16T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Погодных аномалий в ближайшее время в Крыму не предвидится. Не будет ливневых штормов, чреватых подтоплениями, обрушениями деревьев и обрывами проводов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Минувшей ночью Сочи накрыл шторм с сильными ливнями, городские улицы затопило, частично в городе пропало электричество. Утром в понедельник в горах на высоте двух тысяч метров выпал мокрый снег.Также она уточнила, что накануне дожди выпали преимущественно в центральных, южных и восточных районах полуострова. На западном побережье и в северных районах практически ничего не было, заметила специалист."Предстоящие выходные будут попрохладнее, всего +20...+ 25 градусов, затем снова ожидается повышение температуры. Но никакого погодного армагеддона не ожидается", - заверила начальник крымского гидрометцентра.Вода в море у берегов Евпатории и Алушты всего +15 градусов, в Севастополе +20, в Ялте +19, море в Керченском проливе прогрелось до +22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21, добавила она.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в понедельник на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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