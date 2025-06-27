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Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб

Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб

Власти Феодосии выплатят 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T12:58

2025-06-27T12:58

2025-06-27T12:58

собаки

бездомные собаки

животные

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Власти Феодосии выплатят 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, от укусов бродячих собак пострадали двое несовершеннолетних. Они получили нервное потрясение и физические травмы.В начале июня в Симферополе суд взыскал с местных властей 45 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки.В последнее время в России участились случаи нападения собак на людей. 23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи. 10 марта стало известно, что в Северске Томской домашняя такса насмерть загрызла новорожденного ребенка.В конце февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы, которая должна выработать проект законодательных инициатив, направленных на защиту людей от агрессивных собак. Предложенные нормы подразумевают передачу субъектам РФ полномочий по самостоятельному установлению предельных сроков содержания животных в приютах и по принятию других решений, связанных с обеспечением безопасности граждан. Предложения переданы в регионы, где должны как можно скорее рассмотреть законопроект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысячНападения собаки на ребенка в магазине Краснодара - СК начал проверкуУкусила за лицо: собака напала на ребенка в магазине Краснодара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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