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Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
При поступлении в вузы Крыма выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T20:12
2025-06-25T20:12
крым
анжелика лучинкина
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. При поступлении в вузы Крыма выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали ректоры местных вузов.Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина подчеркнула, что, помимо давно популярной информатики и психологии, второй год в их вузе абитуриенты выбирают инженерные специальности.При этом ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил рост интереса будущих студентов к инженерным специальностям.И. о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов отметил, что приемная кампания только началась, в структурные подразделения университета подано порядка 400 заявлений, но некоторые тенденции уже прослеживаются.Много заявлений от поступающих приходит на медицинские и юридические специальности, а также на те, где бюджетные места не предусмотрены. Это, к примеру, реклама и связи с общественностью.20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест, сообщал ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, более 73 процентов бюджетных мест распределены региональным вузам. Лидерами остаются медицина, педагогические специальности, общественные науки.В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Еще две тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов, напомнили в Минобрнауки.Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новомуВ российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковСколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
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крым, анжелика лучинкина, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев, севастополь, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма
Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму

В Крыму и Севастополе абитуриенты выбирают инженерные и строительные специальности

20:12 25.06.2025
 
© РИА Новости . Александр КряжевПодача документов в вузы
Подача документов в вузы - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. При поступлении в вузы Крыма выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали ректоры местных вузов.
Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина подчеркнула, что, помимо давно популярной информатики и психологии, второй год в их вузе абитуриенты выбирают инженерные специальности.
При этом ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил рост интереса будущих студентов к инженерным специальностям.

"Интерес к инженерным специальностям растет. Возросший интерес мы видим к энергетическим специальностям. Мы сейчас очень плотно работаем и с Запорожьем, с Энергодаром, много ребят едут из новых регионов", - отметил Нечаев.

И. о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов отметил, что приемная кампания только началась, в структурные подразделения университета подано порядка 400 заявлений, но некоторые тенденции уже прослеживаются.
"Стало больше заявлений на архитектуру, градостроительство и просто строительство, больше заявлений на специальности Физико-технического института. Если айтишники нас традиционно не сильно удивляют, то появление заявлений на классическую физику я считаю добрым знаком", - подчеркнул он.
Много заявлений от поступающих приходит на медицинские и юридические специальности, а также на те, где бюджетные места не предусмотрены. Это, к примеру, реклама и связи с общественностью.
20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году для студентов предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест, сообщал ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, более 73 процентов бюджетных мест распределены региональным вузам. Лидерами остаются медицина, педагогические специальности, общественные науки.
В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота – не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Еще две тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов, напомнили в Минобрнауки.
Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе "Работа России", интегрированной с системой "Поступление в вуз онлайн".
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КрымАнжелика ЛучинкинаКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)КФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновСевастопольский государственный университет (СевГУ)Владимир НечаевСевастопольОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеНовости Крыма
 
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