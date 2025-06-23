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Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов

Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T20:14

2025-06-23T20:14

2025-06-23T20:14

севастополь

михаил развожаев

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что итоговые цифры станут известны 16 июля. Всего в городе 418 выпускников претендуют на "золотые" и "серебряные" медали "За особые успехи в учении", добавил губернатор. В 2025 году ЕГЭ сдали 2396 севастопольских выпускников. Для проведения экзаменов работали 18 пунктов.️ За порядком следили 180 аккредитованных общественных наблюдателей. Экзамены по всем предметам прошли в штатном режиме, без организационных сбоев и нарушений, указал Развожаев.В прошлом году Развожаев принял решение поощрять учеников, получивших 100 баллов, и их преподавателей денежными выплатами. Выпускнику — 50 тысяч и 100 тысяч его наставнику. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных местЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированыСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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