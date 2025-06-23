Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Севастополе четыре школьника написали ЕГЭ на 100 баллов
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На сегодня в Севастополе четыре стобалльника: три выпускника получили высший балл по русскому языку и еще один по физике. Ждем результатов ЕГЭ по остальным предметам", - сообщил он.
Он отметил, что итоговые цифры станут известны 16 июля. Всего в городе 418 выпускников претендуют на "золотые" и "серебряные" медали "За особые успехи в учении", добавил губернатор.
В 2025 году ЕГЭ сдали 2396 севастопольских выпускников. Для проведения экзаменов работали 18 пунктов.️ За порядком следили 180 аккредитованных общественных наблюдателей. Экзамены по всем предметам прошли в штатном режиме, без организационных сбоев и нарушений, указал Развожаев.
"В этом году, как и в прошлом, у выпускников есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Это можно будет сделать 3 и 4 июля. Для этого с 25 июня до 1 июля ученикам нужно будет подать заявление на имя председателя экзаменационной комиссии в своей школе", - отметил он.
В прошлом году Развожаев принял решение поощрять учеников, получивших 100 баллов, и их преподавателей денежными выплатами. Выпускнику — 50 тысяч и 100 тысяч его наставнику.
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