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Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T20:14
2025-06-23T20:14
севастополь
михаил развожаев
правительство севастополя
егэ
экзамены
дети
образование в крыму и севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что итоговые цифры станут известны 16 июля. Всего в городе 418 выпускников претендуют на "золотые" и "серебряные" медали "За особые успехи в учении", добавил губернатор. В 2025 году ЕГЭ сдали 2396 севастопольских выпускников. Для проведения экзаменов работали 18 пунктов.️ За порядком следили 180 аккредитованных общественных наблюдателей. Экзамены по всем предметам прошли в штатном режиме, без организационных сбоев и нарушений, указал Развожаев.В прошлом году Развожаев принял решение поощрять учеников, получивших 100 баллов, и их преподавателей денежными выплатами. Выпускнику — 50 тысяч и 100 тысяч его наставнику. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных местЕГЭ-2025 в России: чьи работы будут аннулированыСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, егэ, экзамены, дети, образование в крыму и севастополе, новости севастополя
Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Севастополе четыре школьника написали ЕГЭ на 100 баллов

20:14 23.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четыре выпускника написали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На сегодня в Севастополе четыре стобалльника: три выпускника получили высший балл по русскому языку и еще один по физике. Ждем результатов ЕГЭ по остальным предметам", - сообщил он.
Он отметил, что итоговые цифры станут известны 16 июля. Всего в городе 418 выпускников претендуют на "золотые" и "серебряные" медали "За особые успехи в учении", добавил губернатор.
В 2025 году ЕГЭ сдали 2396 севастопольских выпускников. Для проведения экзаменов работали 18 пунктов.️ За порядком следили 180 аккредитованных общественных наблюдателей. Экзамены по всем предметам прошли в штатном режиме, без организационных сбоев и нарушений, указал Развожаев.
"В этом году, как и в прошлом, у выпускников есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Это можно будет сделать 3 и 4 июля. Для этого с 25 июня до 1 июля ученикам нужно будет подать заявление на имя председателя экзаменационной комиссии в своей школе", - отметил он.
В прошлом году Развожаев принял решение поощрять учеников, получивших 100 баллов, и их преподавателей денежными выплатами. Выпускнику — 50 тысяч и 100 тысяч его наставнику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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