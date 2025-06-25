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Иран и Израиль - продолжится ли война - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Иран и Израиль - продолжится ли война
Иран и Израиль - продолжится ли война - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Иран и Израиль - продолжится ли война
Установленное между Израилем и Ираном перемирие очень шаткое и может быть нарушено в любой момент. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T21:39
2025-06-25T21:40
обострение между израилем и ираном
иран
радио "спутник в крыму"
израиль
мнения
александр бедрицкий
перемирие
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Установленное между Израилем и Ираном перемирие очень шаткое и может быть нарушено в любой момент. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.По словам политолога, все три участника конфликта – Иран, Израиль и США – заявляют о своей победе в этой странной 12-дневной войне, но так не может быть для установления устойчивого мира."Когда все три стороны говорят, что победили, а кто проиграл? Эта война может остановиться на какое-то время и потом продолжиться после подписания перемирия, которое очень шаткое и может быть нарушено буквально в любой момент. И не только случайно, но и вполне осознанно, если стороны будут понимать, что под ними что-то "закачалось", – сказал Бедрицкий.По мнению эксперта, так или иначе Иран безусловно продолжит свою программу развития мирного атома, тем более, что в этом ему активно помогает Россия. В частности, в районе города Бушер строится АЭС при поддержке РФ и по российским проектам, отметил эксперт."То есть мирный атом в Иране будет. Другое дело, что любую ядерную программу при желании всегда можно обозначить как направленную на приобретение ядерного оружия, – заметил эксперт. - Так или иначе эта тема сейчас очень политизирована и в дальнейшем будет подниматься Израилем и США".Это не означает, однако, что Иран будет готов прислушаться к президенту США Дональду Трампу, который заявляет сегодня, что всех успокоил и помирил, при этом пытается запугать тех, кто посмеет с ним спорить, добавил Бедрицкий."А может оказаться, что посмеет. Потому что пока заявления Трампа – все, что он говорил про мир, в том числе на Украине за 24 часа и так далее – заканчивались абсолютно ничем", – заключил политолог.12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в ИранеРанее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства во взаимоотношениях с Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ Ближний Восток раскалывает Запад Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым
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обострение между израилем и ираном, иран, израиль, мнения, александр бедрицкий, перемирие, в мире
Иран и Израиль - продолжится ли война

Шаткий мир между Израилем и Ираном может быть нарушен в любой момент – эксперт

21:39 25.06.2025 (обновлено: 21:40 25.06.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана
Последствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Установленное между Израилем и Ираном перемирие очень шаткое и может быть нарушено в любой момент. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
По словам политолога, все три участника конфликта – Иран, Израиль и США – заявляют о своей победе в этой странной 12-дневной войне, но так не может быть для установления устойчивого мира.
"Когда все три стороны говорят, что победили, а кто проиграл? Эта война может остановиться на какое-то время и потом продолжиться после подписания перемирия, которое очень шаткое и может быть нарушено буквально в любой момент. И не только случайно, но и вполне осознанно, если стороны будут понимать, что под ними что-то "закачалось", – сказал Бедрицкий.
По мнению эксперта, так или иначе Иран безусловно продолжит свою программу развития мирного атома, тем более, что в этом ему активно помогает Россия. В частности, в районе города Бушер строится АЭС при поддержке РФ и по российским проектам, отметил эксперт.
"То есть мирный атом в Иране будет. Другое дело, что любую ядерную программу при желании всегда можно обозначить как направленную на приобретение ядерного оружия, – заметил эксперт. - Так или иначе эта тема сейчас очень политизирована и в дальнейшем будет подниматься Израилем и США".
Это не означает, однако, что Иран будет готов прислушаться к президенту США Дональду Трампу, который заявляет сегодня, что всех успокоил и помирил, при этом пытается запугать тех, кто посмеет с ним спорить, добавил Бедрицкий.
"А может оказаться, что посмеет. Потому что пока заявления Трампа – все, что он говорил про мир, в том числе на Украине за 24 часа и так далее – заканчивались абсолютно ничем", – заключил политолог.
12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства во взаимоотношениях с Ираном.
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Радио "Спутник в Крыму"Обострение между Израилем и ИраномИранИзраильМненияАлександр БедрицкийПеремириеВ мире
 
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