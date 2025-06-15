https://crimea.ria.ru/20250615/blizhniy-vostok-raskalyvaet-zapad-1147235986.html
Ближний Восток раскалывает Запад
Ближний Восток раскалывает Запад - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Ближний Восток раскалывает Запад
Эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T21:31
2025-06-15T21:31
2025-06-15T21:31
малек дудаков
мнения
сша
европа
обострение между израилем и ираном
ближний восток
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным энергокризисом и опасение Европы начала новой волны беженцев. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Он отметил, что обострившийся ирано-израильский конфликт происходит в канун саммитов G7 и НАТО, которые, по мнению Дудакова, и так пройдут в условиях ожесточенных баталий. На фоне происходящего будет невозможно договориться о торговле, санкциях и военной стратегии, полагает эксперт."Попытки европейских ястребов понизить потолок цен на российскую нефть теперь сходу будут отвергнуты. Ведь из-за конфликта вокруг Ирана нефтяной рынок и так дестабилизирован. Резко выросла и стоимость транспортировки ближневосточной нефти на азиатские рынки. А администрация Трампа очень боится возвращения энергокризиса образца 2022 года", – написал Дудаков в своем Telegram-канале. По мнению эксперта, Штаты теперь будут переключаться на приоритетный для себя ближневосточный трек, а европейцы – "отчаянно пытаться заставить США не забывать про Украину".Он также отметил, что в странах Европы доля сторонников Израиля не превышает 20%, и вместе с тем там существует обширная мусульманская диаспора, готовая в любой момент начать бунтовать."Заявления того же Стармера об отправке истребителей на Ближний Восток могут быстро всколыхнуть расколотое британское общество. Не лучше обстоят дела во Франции или Германии. И тут уже европейским элитариям придется рано или поздно обратить внимание на что-то кроме Украины. Иначе их самих сметут – либо левые с исламистами, либо правые на скорых выборах", – резюмировал Дудаков.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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малек дудаков, мнения, сша, европа, обострение между израилем и ираном, ближний восток, политика, в мире, новости
Ближний Восток раскалывает Запад
Кризис на Ближнем Востоке раскалывает США и страны Европы – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным энергокризисом и опасение Европы начала новой волны беженцев. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Он отметил, что обострившийся ирано-израильский конфликт происходит в канун саммитов G7 и НАТО, которые, по мнению Дудакова, и так пройдут в условиях ожесточенных баталий. На фоне происходящего будет невозможно договориться о торговле, санкциях и военной стратегии, полагает эксперт.
"Попытки европейских ястребов понизить потолок цен на российскую нефть теперь сходу будут отвергнуты. Ведь из-за конфликта вокруг Ирана нефтяной рынок и так дестабилизирован. Резко выросла и стоимость транспортировки ближневосточной нефти на азиатские рынки. А администрация Трампа очень боится возвращения энергокризиса образца 2022 года", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, Штаты теперь будут переключаться на приоритетный для себя ближневосточный трек, а европейцы – "отчаянно пытаться заставить США не забывать про Украину".
"Причем сами европейцы сейчас жутко опасаются начала нового миграционного кризиса и волны беженцев", – заметил политолог.
Он также отметил, что в странах Европы доля сторонников Израиля не превышает 20%, и вместе с тем там существует обширная мусульманская диаспора, готовая в любой момент начать бунтовать.
"Заявления того же Стармера об отправке истребителей на Ближний Восток могут быстро всколыхнуть расколотое британское общество. Не лучше обстоят дела во Франции или Германии. И тут уже европейским элитариям придется рано или поздно обратить внимание на что-то кроме Украины. Иначе их самих сметут – либо левые с исламистами, либо правые на скорых выборах", – резюмировал Дудаков.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Вечером 14 июня Путин обсудил
ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.