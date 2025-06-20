https://crimea.ria.ru/20250620/putin-oboznachil-pozitsiyu-rossii-po-podderzhke-irana-1147392404.html

Путин обозначил позицию России по поддержке Ирана

Путин обозначил позицию России по поддержке Ирана - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Путин обозначил позицию России по поддержке Ирана

Россия всегда поддерживает Иран в борьбе за его законные интересы и не считает, что ее Вооруженные силы должны были проводить боевые операции на стороне... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T19:38

2025-06-20T19:38

2025-06-20T19:38

владимир путин (политик)

россия

иран

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия всегда поддерживает Иран в борьбе за его законные интересы и не считает, что ее Вооруженные силы должны были проводить боевые операции на стороне Тегерана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Как отметил российский лидер, Москва поддерживает Иран в том числе в борьбе за интересы Тегерана по мирному атому. Эта принципиальная позиция в данном случае и в данном конфликте не поменялась.Он подчеркнул, что у России сложились дружеские отношения с Ираном, и Москва всегда выполняет все свои обязательства. Глава государства уточнил, что РФ не на словах, а на деле защищает право Ирана на мирный атом."Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, продолжаем эту работу", - уточнил Путин.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в ИранеСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнениеКонфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, иран, обострение между израилем и ираном, в мире, политика, новости, внешняя политика