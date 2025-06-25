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Армия России получила новую партию Су-35С - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Армия России получила новую партию Су-35С
Армия России получила новую партию Су-35С - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Армия России получила новую партию Су-35С
"Ростех" передал армии очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщает в среду пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T09:18
2025-06-25T09:13
ростех
су-35с
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
военно-промышленный комплекс (впк)
опк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. "Ростех" передал армии очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщает в среду пресс-служба госкорпорации."Наша Объединенная авиастроительная корпорация отправила в войска очередные новые истребители поколения 4++ Су-35С", - сказано в сообщении.Уточняется, что Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.По его словам, истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов.Предыдущую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С "Ростех" поставил Министерству обороны России в мае. Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию, ранее также отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ.Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в России ставят на серийное производствоВ России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектовНовые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
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ростех, су-35с, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, военно-промышленный комплекс (впк), опк
Армия России получила новую партию Су-35С

"Ростех" передал армии очередную партию новых истребителей Су-35С

09:18 25.06.2025
 
© ПАО "ОАК"ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
© ПАО "ОАК"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. "Ростех" передал армии очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщает в среду пресс-служба госкорпорации.
"Наша Объединенная авиастроительная корпорация отправила в войска очередные новые истребители поколения 4++ Су-35С", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

"Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения", – цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова.

© ПАО "ОАК"ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
© ПАО "ОАК"
ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С
По его словам, истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов.
Предыдущую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С "Ростех" поставил Министерству обороны России в мае. Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию, ранее также отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ.
Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.
Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.
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РостехСу-35СВоздушно-космический силы (ВКС)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиВоенно-промышленный комплекс (ВПК)ОПК
 
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