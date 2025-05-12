Рейтинг@Mail.ru
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/armiya-rossii-poluchila-novuyu-partiyu-istrebiteley-su-35s-1146368235.html
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:13
2025-05-12T09:13
ростех
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
авиация
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146368351_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_598f2f3be50f920bdc1ca9f3e3bf15f5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру Ростеха.Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе, отметили в ОАК.В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57.Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146368351_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_e8db02b7d9d2a56561bfc1cc2cdb8d27.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, авиация, су-35с
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С

Ростех поставил в российские войска новую партию многофункциональных истребителей Су-35С

09:13 12.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру Ростеха.
"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе, отметили в ОАК.
В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57.
Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.
Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РостехВоздушно-космический силы (ВКС)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиАвиацияСу-35С
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
09:36Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
09:28Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
09:13Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
08:46В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
08:34Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование
08:03"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
07:45Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
07:26Россиян ждут длинные выходные в июне
06:45Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
06:23Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
06:01Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
00:01Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Лента новостейМолния