https://crimea.ria.ru/20250512/armiya-rossii-poluchila-novuyu-partiyu-istrebiteley-su-35s-1146368235.html
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:13
2025-05-12T09:13
2025-05-12T09:13
ростех
воздушно-космический силы (вкс)
армия и флот
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авиация
су-35с
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру Ростеха.Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе, отметили в ОАК.В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57.Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростех, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, авиация, су-35с
Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
Ростех поставил в российские войска новую партию многофункциональных истребителей Су-35С
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ростех поставил Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру Ростеха.
"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе, отметили в ОАК.
В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57.
Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. истребитель может нести широкий ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Бортовая радиоэлектронная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров и сопровождать до 30 целей одновременно.
Су-35С оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы "Хибины", которая существенно повышает его выживаемость в боевых условиях. В сочетании с высокой маневренностью и малозаметным профилем, данный истребитель становится крайне трудной целью для вражеских ракет и систем ПВО.
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