https://crimea.ria.ru/20250602/armiya-rossii-poluchila-partiyu-uluchshennykh-tankov-t-80bvm-1146874860.html

Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ

Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ

Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех", отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T08:27

2025-06-02T08:27

2025-06-02T08:27

танк

ростех

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех", отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.Т-80БВМ – современная версия танка Т-80. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.Танки оборудованы дополнительным модулем защиты башни, способным выдерживать удары БПЛА и противотанковых ракет. Кроме того, машины оснащены усовершенствованной системой связи, которая не поддается глушению.Модернизированная версия танка имеет увеличенный боекомплект к 125-мм пушке (45 снарядов), увеличенный запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ (1250) и к зенитному 12,7-мм КОРД (300). Оборудован комплексом модульной динамической защиты третьего поколения "Реликт", стабилизатором вооружения и многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У". Мощность двигателя танка – 1250 лошадиных сил, запас хода - 500 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию истребителей Су-35СВ России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектовАрмия России получит больше наземных роботов – Белоусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танк, ростех, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, оружие