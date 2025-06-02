https://crimea.ria.ru/20250602/armiya-rossii-poluchila-partiyu-uluchshennykh-tankov-t-80bvm-1146874860.html
Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех", отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T08:27
2025-06-02T08:27
2025-06-02T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех", отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.Т-80БВМ – современная версия танка Т-80. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.Танки оборудованы дополнительным модулем защиты башни, способным выдерживать удары БПЛА и противотанковых ракет. Кроме того, машины оснащены усовершенствованной системой связи, которая не поддается глушению.Модернизированная версия танка имеет увеличенный боекомплект к 125-мм пушке (45 снарядов), увеличенный запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ (1250) и к зенитному 12,7-мм КОРД (300). Оборудован комплексом модульной динамической защиты третьего поколения "Реликт", стабилизатором вооружения и многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У". Мощность двигателя танка – 1250 лошадиных сил, запас хода - 500 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию истребителей Су-35СВ России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектовАрмия России получит больше наземных роботов – Белоусов
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танк, ростех, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, оружие
Армия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
"Уралвагонзавод" передал армии России партию танков Т-80БВМ с усиленной защитой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Концерн "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех", отправил войскам партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-80БВМ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач", – говорится в сообщении.
Т-80БВМ – современная версия танка Т-80. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.
Танки оборудованы дополнительным модулем защиты башни, способным выдерживать удары БПЛА и противотанковых ракет. Кроме того, машины оснащены усовершенствованной системой связи, которая не поддается глушению.
Модернизированная версия танка имеет увеличенный боекомплект к 125-мм пушке (45 снарядов), увеличенный запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ (1250) и к зенитному 12,7-мм КОРД (300). Оборудован комплексом модульной динамической защиты третьего поколения "Реликт", стабилизатором вооружения и многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У". Мощность двигателя танка – 1250 лошадиных сил, запас хода - 500 км.
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