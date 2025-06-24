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В лесах Севастополя усилили патрулирование - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В лесах Севастополя усилили патрулирование
В лесах Севастополя усилили патрулирование - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В лесах Севастополя усилили патрулирование
В севастопольских лесах усилили рейдовую работу спасатели и сотрудники лесничества. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T21:45
2025-06-24T21:45
новости
гу мчс россии по севастополю
севастополь
новости севастополя
леса крыма
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В севастопольских лесах усилили рейдовую работу спасатели и сотрудники лесничества. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Хозяина привлекут к административной ответственности, подчеркнули в МЧС.Ранее сообщалось, что 21 июня спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.Спасатели уточнили, что с начала года в Севастополе случилось пять лесных пожаров и более 140 возгораний сухой растительности на открытых территориях.В Севастополе объявлен 4-й – высокий – класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим, введен запрет на посещение лесов, напомнили в главке МЧС России по Севастополю.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.По информации главк МЧС России по республике в Крыму с 25 по 28 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 20 лошадей спасли от огняВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домовПрокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, гу мчс россии по севастополю, севастополь, новости севастополя, леса крыма, пожароопасный сезон в крыму
В лесах Севастополя усилили патрулирование

В лесах Севастополя усилили рейдовую работу специалисты МЧС и лесничества

21:45 24.06.2025
 
© МЧС РоссииПожарные
Пожарные
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В севастопольских лесах усилили рейдовую работу спасатели и сотрудники лесничества. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Очередной рейд прошел в районе улицы Лесхозная, где на прошлой неделе вспыхнул лесной пожар из-за брошенного тлеющего окурка. И если в лесном массиве нарушителей не выявили, то в примыкающем садоводческом товариществе обнаружили участок, заросший сухой травой", – сказано в сообщении.
Хозяина привлекут к административной ответственности, подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщалось, что 21 июня спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.
Спасатели уточнили, что с начала года в Севастополе случилось пять лесных пожаров и более 140 возгораний сухой растительности на открытых территориях.
В Севастополе объявлен 4-й – высокий – класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим, введен запрет на посещение лесов, напомнили в главке МЧС России по Севастополю.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
По информации главк МЧС России по республике в Крыму с 25 по 28 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.
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НовостиГУ МЧС России по СевастополюСевастопольНовости СевастополяЛеса КрымаПожароопасный сезон в Крыму
 
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