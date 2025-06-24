https://crimea.ria.ru/20250624/v-lesakh-sevastopolya-usilili-patrulirovanie-1147468388.html

В лесах Севастополя усилили патрулирование

В лесах Севастополя усилили патрулирование - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В лесах Севастополя усилили патрулирование

В севастопольских лесах усилили рейдовую работу спасатели и сотрудники лесничества. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T21:45

2025-06-24T21:45

2025-06-24T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В севастопольских лесах усилили рейдовую работу спасатели и сотрудники лесничества. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Хозяина привлекут к административной ответственности, подчеркнули в МЧС.Ранее сообщалось, что 21 июня спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.Спасатели уточнили, что с начала года в Севастополе случилось пять лесных пожаров и более 140 возгораний сухой растительности на открытых территориях.В Севастополе объявлен 4-й – высокий – класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим, введен запрет на посещение лесов, напомнили в главке МЧС России по Севастополю.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.По информации главк МЧС России по республике в Крыму с 25 по 28 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 20 лошадей спасли от огняВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домовПрокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гу мчс россии по севастополю, севастополь, новости севастополя, леса крыма, пожароопасный сезон в крыму