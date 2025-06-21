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В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 21.06.2025
В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе в субботу загорелась растительность на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T15:56
2025-06-21T15:56
2025-06-21T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу загорелась растительность на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным спасателей, пожар вспыхнул недалеко от улицы Благодатная около 14 часов дня. Загорелась сухая трава, огонь перекинулся на кустарники.С огнем борются 21 специалист и 10 единиц техники. На данный момент пожар локализован, ведется проливка выгоревшего участка, добавили в МЧС. Пострадавших нет.Ранее в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным республиканского Главка МЧС России, горела сухая растительность на площади 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
В Севастополе вспыхнул пожар
В Севастополе горит растительность на площади 1000 квадратных метров
15:56 21.06.2025 (обновлено: 16:08 21.06.2025)