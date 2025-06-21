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В Севастополе вспыхнул пожар

В Севастополе вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 21.06.2025

В Севастополе вспыхнул пожар

В Севастополе в субботу загорелась растительность на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T15:56

2025-06-21T15:56

2025-06-21T16:08

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу загорелась растительность на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным спасателей, пожар вспыхнул недалеко от улицы Благодатная около 14 часов дня. Загорелась сухая трава, огонь перекинулся на кустарники.С огнем борются 21 специалист и 10 единиц техники. На данный момент пожар локализован, ведется проливка выгоревшего участка, добавили в МЧС. Пострадавших нет.Ранее в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным республиканского Главка МЧС России, горела сухая растительность на площади 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество