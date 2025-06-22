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Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму
Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в ТГ-канале надзорного... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T11:22
2025-06-22T11:22
2025-06-22T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в ТГ-канале надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Армянске пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, уточнили в республиканском Главке МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Ялте - что известноЧастный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе КрымаВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домов
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прокуратура республики крым, армянск, крым, новости крыма
Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму
Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Армянске
11:22 22.06.2025 (обновлено: 11:43 22.06.2025)