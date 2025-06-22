https://crimea.ria.ru/20250622/prokuratura-rk-vzyala-na-kontrol-delo-o-gibeli-cheloveka-na-pozhare-v-krymu-1147411383.html

Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму

Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в ТГ-канале надзорного... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T11:22

2025-06-22T11:22

2025-06-22T11:43

прокуратура республики крым

армянск

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0508660009c788dc8eb851f525248017.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в Армянске, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается в ТГ-канале надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что в Армянске пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, уточнили в республиканском Главке МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Ялте - что известноЧастный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе КрымаВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домов

армянск

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, армянск, крым, новости крыма