Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250621/pozhar-v-sevastopole-potushili-1147401852.html
Пожар в Севастополе потушили
Пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Пожар в Севастополе потушили
Спасатели потушили горящую растительность в Севастополе. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T16:40
2025-06-21T16:40
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9271f135c8f91191cca84793964b2e73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Спасатели потушили горящую растительность в Севастополе. Об этом сообщили в региональном МЧС.Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная. По данным спасателей, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.С огнем боролись 21 специалист и 10 единиц техники. Пострадавших нет.Ранее в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным республиканского Главка МЧС России, горела сухая растительность на площади 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81aaf71748107dc8984e8020d9fb313e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, крым
Пожар в Севастополе потушили

В Севастополе ликвидировали возгорание растительности

16:40 21.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Спасатели потушили горящую растительность в Севастополе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная. По данным спасателей, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.
"В 16:24 пожар ликвидировали полностью", - сказано в сообщении.
С огнем боролись 21 специалист и 10 единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным республиканского Главка МЧС России, горела сухая растительность на площади 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПожарМЧС СевастополяПроисшествияНовости СевастополяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Санкциями Россию не задушить: итоги ПМЭФ
17:07Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру субботы
16:58В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека"
16:40Пожар в Севастополе потушили
16:25Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины
15:56В Севастополе вспыхнул пожар
15:36Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников
15:11В России началась приемная кампания в вузы – сколько есть бюджетных мест
14:45В Крыму прокуратура взялась за дроппера
14:31Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
14:18Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать
13:53Новости СВО: российские военные занимают выгодные рубежи
13:25Российские военные сбили четыре американские авиабомбы и 97 беспилотников
13:03Уничтожен топливно-энергетический комплекс ВСУ
12:47Крупный пожар в Ялте - что известно
12:35В Симферополе перекроют улицу Павленко и запретят парковку
12:17Крымский мост сейчас: начала собираться очередь
12:09Армия РФ освободила Запорожье в ДНР
11:43Что горит в Ялте - над городом виден дым
11:35Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
Лента новостейМолния