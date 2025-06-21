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Пожар в Севастополе потушили

Пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Пожар в Севастополе потушили

Спасатели потушили горящую растительность в Севастополе. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T16:40

2025-06-21T16:40

2025-06-21T16:40

севастополь

пожар

мчс севастополя

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новости севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Спасатели потушили горящую растительность в Севастополе. Об этом сообщили в региональном МЧС.Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная. По данным спасателей, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.С огнем боролись 21 специалист и 10 единиц техники. Пострадавших нет.Ранее в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным республиканского Главка МЧС России, горела сухая растительность на площади 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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