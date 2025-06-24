https://crimea.ria.ru/20250624/v-sevastopole-20-loshadey-spasli-ot-ognya-1147454321.html

В Севастополе 20 лошадей спасли от огня

В Севастополе 20 лошадей спасли от огня - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Севастополе 20 лошадей спасли от огня

20 лошадей спасли с горящего поля в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, отметив, что в течение суток пожарные пять раз выезжали на тушение... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T10:01

2025-06-24T10:01

2025-06-24T10:01

пожар

пожарная безопасность

противопожарный режим

севастополь

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мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. 20 лошадей спасли с горящего поля в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, отметив, что в течение суток пожарные пять раз выезжали на тушение сухостоя и мусора.В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС России, лесхоза и флота, также на место прибыли автоцистерны предприятия "Севавтодор" – всего 15 человек и шесть единиц техники.Кроме того, загорелась трава на открытой территории площадью четыре гектара в окрестностях улицы Энергетиков. Сильный ветер осложнял обстановку, однако пожарные отбили у огня жилой сектор. Обошлось без жертв и пострадавших.Как уточнили в пресс-службе, на месте работали 26 человек и 11 спецмашин.Накануне шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. В субботу спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов".В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность, а также установлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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