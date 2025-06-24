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В Севастополе 20 лошадей спасли от огня - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
20 лошадей спасли с горящего поля в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, отметив, что в течение суток пожарные пять раз выезжали на тушение... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T10:01
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пожар
пожарная безопасность
противопожарный режим
севастополь
происшествия
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. 20 лошадей спасли с горящего поля в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, отметив, что в течение суток пожарные пять раз выезжали на тушение сухостоя и мусора.В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС России, лесхоза и флота, также на место прибыли автоцистерны предприятия "Севавтодор" – всего 15 человек и шесть единиц техники.Кроме того, загорелась трава на открытой территории площадью четыре гектара в окрестностях улицы Энергетиков. Сильный ветер осложнял обстановку, однако пожарные отбили у огня жилой сектор. Обошлось без жертв и пострадавших.Как уточнили в пресс-службе, на месте работали 26 человек и 11 спецмашин.Накануне шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. В субботу спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов".В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность, а также установлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пожар, пожарная безопасность, противопожарный режим, севастополь, происшествия, новости севастополя, мчс севастополя
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня

В Севастополе пожарные вывели с горящего поля 20 лошадей

10:01 24.06.2025
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе 20 лошадей спасли от огня
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. 20 лошадей спасли с горящего поля в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, отметив, что в течение суток пожарные пять раз выезжали на тушение сухостоя и мусора.
"В районе Федюхиных высот на открытой территории пламя охватило два гектара травы. С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место. Животные и люди не пострадали", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара участвовали сотрудники МЧС России, лесхоза и флота, также на место прибыли автоцистерны предприятия "Севавтодор" – всего 15 человек и шесть единиц техники.
Кроме того, загорелась трава на открытой территории площадью четыре гектара в окрестностях улицы Энергетиков. Сильный ветер осложнял обстановку, однако пожарные отбили у огня жилой сектор. Обошлось без жертв и пострадавших.
© МЧС СевастополяВ Севастополе 20 лошадей спасли от огня
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
© МЧС Севастополя
Как уточнили в пресс-службе, на месте работали 26 человек и 11 спецмашин.
Накануне шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. В субботу спасатели потушили горящий сухостой в Севастополе. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади в тысячу квадратных метров.
Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов".
В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность, а также установлен особый противопожарный режим.
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ПожарПожарная безопасностьПротивопожарный режимСевастопольПроисшествияНовости СевастополяМЧС Севастополя
 
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