https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-pozharnye-spasli-selo-ot-razbushevavshegosya-ognya-1147445467.html

В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня

В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня

Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T18:50

2025-06-23T18:50

2025-06-23T18:50

крым

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Для ликвидации пожара на место прибыли силы и средства МЧС, а также сотрудники "Крыматодора" и администрации района, организован оперштаб, уточнили в пресс-службе.Всего для ликвидации пожара привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 74 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 62 человека личного состава и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.В субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в КрымуВ Джанкойском районе Крыма загорелась крыша складаВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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