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В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня
В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T18:50
2025-06-23T18:50
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Для ликвидации пожара на место прибыли силы и средства МЧС, а также сотрудники "Крыматодора" и администрации района, организован оперштаб, уточнили в пресс-службе.Всего для ликвидации пожара привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 74 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 62 человека личного состава и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.В субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в КрымуВ Джанкойском районе Крыма загорелась крыша складаВ Севастополе загорелся лес вблизи жилых домов
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня

Под Симферополем выгорело шесть тысяч квадратных метров сухостоя

18:50 23.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферопольском районе выгорело 6 тысяч квадратных метров сухостоя
В Симферопольском районе выгорело 6 тысяч квадратных метров сухостоя
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности выгорели в селе Веселое Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Ликвидировано открытое горение сухой растительности в селе Веселое Симферопольского района на площади 0,6 гектара. Распространения огня на населенный пункт не допущено", - говорится в сообщении.
Для ликвидации пожара на место прибыли силы и средства МЧС, а также сотрудники "Крыматодора" и администрации района, организован оперштаб, уточнили в пресс-службе.
Всего для ликвидации пожара привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 74 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 62 человека личного состава и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.
В субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.
Также в этот день в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.
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КрымСимферопольский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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