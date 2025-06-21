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Что горит в Ялте - над городом виден дым - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Что горит в Ялте - над городом виден дым
Что горит в Ялте - над городом виден дым - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Что горит в Ялте - над городом виден дым
В Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории, на место выехала группа экстренного реагирования и два пожарно-спасательных автомобиля. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории, на место выехала группа экстренного реагирования и два пожарно-спасательных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК. Ранее в субботу в сети появились видео задымления в Ялте. По информации спасателей, пожар произошел в Ялте, в поселке Отрадное. Сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по улице Морской спуск поступило на пульт дежурного в 11:10 в субботу. Накануне в Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность, о чем сообщили в республиканском Главке МЧС России.Ранее в Нижнегорском районе полуострова сгорел частный жилой дом. Огонь охватил крышу и жилые помещения. Дом горел и в Судаке, по информации экстренных служб, в домовладении вспыхнула кровля. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. А в Севастополе в четверг загорелся лес в районе Лесхозной улицы вблизи жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли на пожаре в Большой ЯлтеПожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировалиВ Севастополе введен особый противопожарный режим
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ялта, гу мчс рф по республике крым, пожар, крым, новости крыма, происшествия
Что горит в Ялте - над городом виден дым

В Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории - пожар потушен

11:43 21.06.2025 (обновлено: 12:11 21.06.2025)
 
Вид на Ялту
Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории, на место выехала группа экстренного реагирования и два пожарно-спасательных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
Ранее в субботу в сети появились видео задымления в Ялте.
По информации спасателей, пожар произошел в Ялте, в поселке Отрадное. Сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по улице Морской спуск поступило на пульт дежурного в 11:10 в субботу.
"Привлечено два пожарно-спасательных автомобиля пожарно-спасательной части, группа экстренного реагирования специального отряда Главного управления. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Накануне в Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность, о чем сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Ранее в Нижнегорском районе полуострова сгорел частный жилой дом. Огонь охватил крышу и жилые помещения. Дом горел и в Судаке, по информации экстренных служб, в домовладении вспыхнула кровля. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. А в Севастополе в четверг загорелся лес в районе Лесхозной улицы вблизи жилых домов.
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