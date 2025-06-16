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В Севастополе введен особый противопожарный режим

В Севастополе введен особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В Севастополе введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Севастополе, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T11:43

2025-06-16T11:43

2025-06-16T11:43

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противопожарный режим

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим ввели в Севастополе, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В МЧС подчеркнули, что при особом противопожарном режиме запрещено: проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать отходы и мусор, выжигать траву возле зеленых массивов и насаждений, а также проводить пожароопасные работы в необорудованных местах. Кроме того, нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне, исключение составляют только предприятия общепита.Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о проведении в регионе противопожарного обустройства лесов. Среди ключевых мероприятий – лесопожарное зонирование, то есть определение участков, где риск возгорания наивысший. Здесь специалисты усиливают наблюдение и вводят особый режим. Кроме того, в лесных массивах проводится реконструкция дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение объявлено в КрымуВ Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧСВ Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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