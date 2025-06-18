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Пожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировали

Пожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Пожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировали

В поселка Зуя в Крыму произошел пожар в жилом многоквартирном доме – пострадал один из жильцов, всего были эвакуированы пять человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T09:07

2025-06-18T09:07

2025-06-18T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В поселка Зуя в Крыму произошел пожар в жилом многоквартирном доме – пострадал один из жильцов, всего были эвакуированы пять человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.Также в ведомстве проинформировали, что за минувшие сутки подразделения крымских спасателей выезжали на 14 возгораний, из них сухой растительности – восемь.Так, в селе Тутовка Кировского района загорелась сухая трава на открытой территории. Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров.В селе Софиевка Симферопольского района произошло возгорание кровли одноэтажного частного дома на площади 18 квадратных метров, никто не пострадал.Также спасатели обеспечивали пожарную безопасность аварийных участков на трех ДТП: была оказана помощь двум людям, деблокация не проводилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом и машина сгорели в КрымуПенсионер спас мужчину из горящей квартиры в Феодосии Пожар в ресторане в центре Симферополя полностью потушили

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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