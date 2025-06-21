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В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада
В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада - РИА Новости Крым, 21.06.2025
В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада
Кровля склада загорелась в селе Светлое Джанкойского района Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T17:47
2025-06-21T17:47
крым
джанкойский район
происшествия
пожар
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Кровля склада загорелась в селе Светлое Джанкойского района Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.Пожар ликвидирован на площади 800 "квадратов". Огонь тушили двенадцать спасателей и три единицы техники, в том числе от МЧС России было задействовано шесть специалистов и две спецмашины, уточнили в ведомстве."Пострадавших нет. Причину (возгорания кровли - ред.) установят эксперты", - добавили в пресс-службе.Ранее в субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.Также в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли на пожаре в Большой ЯлтеПожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировалиВ Судаке потушили пожар в жилом доме
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, джанкойский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада

В Джанкойском районе Крыма сгорел склад

17:47 21.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Джанкойском районе Крыма сгорело складское помещение
В Джанкойском районе Крыма сгорело складское помещение
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Кровля склада загорелась в селе Светлое Джанкойского района Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.
"В селе Светлое огнеборцы шестого пожарно-спасательного отряда ликвидировали пожар в складском помещении. Горела кровля. Для недопущения распространения огня была произведена опашка вокруг территории", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован на площади 800 "квадратов". Огонь тушили двенадцать спасателей и три единицы техники, в том числе от МЧС России было задействовано шесть специалистов и две спецмашины, уточнили в ведомстве.
"Пострадавших нет. Причину (возгорания кровли - ред.) установят эксперты", - добавили в пресс-службе.
Ранее в субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.
Также в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.
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