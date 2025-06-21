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В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада

В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада - РИА Новости Крым, 21.06.2025

В Джанкойском районе Крыма загорелась крыша склада

Кровля склада загорелась в селе Светлое Джанкойского района Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T17:47

2025-06-21T17:47

2025-06-21T17:47

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Кровля склада загорелась в селе Светлое Джанкойского района Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.Пожар ликвидирован на площади 800 "квадратов". Огонь тушили двенадцать спасателей и три единицы техники, в том числе от МЧС России было задействовано шесть специалистов и две спецмашины, уточнили в ведомстве."Пострадавших нет. Причину (возгорания кровли - ред.) установят эксперты", - добавили в пресс-службе.Ранее в субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в субботу около 14 часов дня в районе улицы Благодатная, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.Также в субботу сообщалось, что в Ялте загорелась сухая растительность на открытой территории. По данным МЧС, огонь охватил 2500 "квадратов". Огонь был потушен к полудню, а спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли на пожаре в Большой ЯлтеПожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировалиВ Судаке потушили пожар в жилом доме

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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