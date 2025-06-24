https://crimea.ria.ru/20250624/kak-v-krymu-poluchit-keshbek-za-zanyatiya-v-sportzale-1147463027.html

Как в Крыму получить кешбэк за занятия в спортзале

Как в Крыму получить кешбэк за занятия в спортзале - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Как в Крыму получить кешбэк за занятия в спортзале

министр спорта республики Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T15:27

2025-06-24T15:27

2025-06-24T15:27

спорт

ольга торубарова

новости крыма

крым

налоговый вычет

налоги

гто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 18 физкультурно-спортивных организаций и 17 индивидуальных предпринимателей входят в реестр тех, кто предоставляет налоговый вычет за спортивные занятия своим клиентам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.За спорт можно получить налоговый вычет"Если мы говорим о стандартном налоговом вычете за занятия физической культурой и спортом, то эта инициатива президента действует с января 2022 года, и на сегодняшний день у нас 18 физкультурно-спортивных организаций включены во всероссийский перечень и клиенты этих организаций имеют право воспользоваться налоговым вычетом", - сказала профильный министр.Кроме того, в этот перечень входят 17 индивидуальных предпринимателей, дополнила Торубарова, уточнив, что все "крупные организации, которые предоставляют соответствующие услуги населению, уже вошли в реестр".По ее словам, налоговый вычет за занятия физкультурой — это реальная возможность вернуть себе до 15 600 рублей, если годовой абонемент стоит 120 000 рублей.При этом, есть важное ограничение: даже если человек потратил на занятия 300 тысяч рублей, сумма возвратного налога не изменится. Для получения вычета необходимо заключить с организацией, предоставляющей соответствующие услуги, договор. Также это должно быть трудоспособное население, которое работает официально, платит налоги. Граждане, которые "просто занимаются физической культурой и спортом на открытых уличных площадках", вычет получить не смогут, добавила она.Деньги за успешную сдачу ГТОКроме того, начиная с этого года россияне могут вернуть часть потраченных средств не только за абонементы в фитнес-клубы и секции, но и за успешную сдачу нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но при этом обязательно нужно пройти диспансеризацию.Как рассказала Торубарова, размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Это не прямой возврат денег за ГТО, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход. То есть, эта сумма заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ."Уникальная возможность в том, что воспользоваться этим правом работник может как в налоговом периоде, так и непосредственно в текущем году, когда он сдал нормы ГТО, но только не ранее месяца, чем он это сделал", - уточнила министр.Для этого необходимо заполнить в произвольной форме заявление на имя работодателя, и приложить удостоверение о вручении знака отличия (копию акта о награждении) или сведения из электронной базы результатов ГТО, а также справку о медосмотре (диспансеризации перед ГТО), добавила министр.Вычет предоставляется тем гражданам, которые впервые награждены знаком отличия ГТО или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак.Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в следующем году декларацию по форме 3-НДФЛ за год текущий. Сделать это можно в режиме онлайн.Ранее о том, что россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей за оплату детских спортивных секций рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта. Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейКрым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккеяЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, ольга торубарова, новости крыма, крым, налоговый вычет, налоги, гто