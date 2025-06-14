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Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций
Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций
Потраченные за занятия спортом деньги можно вернуть с помощью налогового вычета. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T16:12
2025-06-14T16:12
налоговый вычет
налоги
россия
общество
спорт
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Потраченные за занятия спортом деньги можно вернуть с помощью налогового вычета. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.При этом она напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое. Оформить налоговый вычет за тренировки также можно на детей до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 24 лет.Парламентарий также назвала еще одно условие для оформления налогового вычета: занятия должны проходить в организациях, включенных в специальный перечень Минспорта России. Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажерные залы, при этом можно учитывать и индивидуальные тренировки.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта. Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккеяЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаЮный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам
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налоговый вычет, налоги, россия, общество, спорт, дети
Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций

Россияне могут вернуть 19,5 тысяч рублей за оплату детских спортивных секций

16:12 14.06.2025
 
© РИА Новости КрымРебенок танцует брейкданс
Ребенок танцует брейкданс - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Потраченные за занятия спортом деньги можно вернуть с помощью налогового вычета. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом — это возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150 000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19 500 рублей", - цитирует Дрожжину РИА Новости.
При этом она напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое.
Оформить налоговый вычет за тренировки также можно на детей до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 24 лет.
Парламентарий также назвала еще одно условие для оформления налогового вычета: занятия должны проходить в организациях, включенных в специальный перечень Минспорта России. Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажерные залы, при этом можно учитывать и индивидуальные тренировки.

"Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в одном из трех вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги или в бумажном виде", - сказала Дрожжина.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта. Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.
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