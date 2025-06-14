https://crimea.ria.ru/20250614/rossiyane-mogut-vernut-dengi-za-oplatu-detskikh-sportivnykh-sektsiy-1147202482.html

Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций

Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Россияне могут вернуть деньги за оплату детских спортивных секций

Потраченные за занятия спортом деньги можно вернуть с помощью налогового вычета. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T16:12

2025-06-14T16:12

2025-06-14T16:12

налоговый вычет

налоги

россия

общество

спорт

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Потраченные за занятия спортом деньги можно вернуть с помощью налогового вычета. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.При этом она напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое. Оформить налоговый вычет за тренировки также можно на детей до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 24 лет.Парламентарий также назвала еще одно условие для оформления налогового вычета: занятия должны проходить в организациях, включенных в специальный перечень Минспорта России. Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажерные залы, при этом можно учитывать и индивидуальные тренировки.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым заявил, что нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта. Такое поручение глава государства дал, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских спортивных школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккеяЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаЮный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоговый вычет, налоги, россия, общество, спорт, дети