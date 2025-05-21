https://crimea.ria.ru/20250521/krym-delaet-stavku-na-sport-besplatnye-sektsii-i-akademiya-khokkeya-1146602589.html

Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея

Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея

Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Об этом на рабочей... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T17:57

2025-05-21T17:57

2025-05-21T18:01

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Об этом на рабочей встрече с руководителями спортивных школ заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Бахчисарай получит многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут тренироваться юные борцы, волейболисты и баскетболисты. Объект будет построен до конца года, инвестиции составят 100 миллионов рублей.В Симферополе в 2026 году установят быстровозводимый модульный зал для акробатики и спортивной гимнастики. На это из бюджета выделят 150 миллионов рублей. Также в столице республики начнется строительство ФОКа для адаптивных видов спорта – с учетом всех требований для паралимпийских и сурдлимпийских дисциплин.По его словам, не забыли и про национальные виды спорта. До конца года построят два ФОКа для борьбы Куреш, а также введены 5 ставок для тренеров – чтобы сохранять и развивать крымскотатарские традиции.Хоккей в Крыму тоже получит второе дыхание: обсуждается создание Академии хоккея, а также финансирование аренды льда для тренировок команд. Ежегодная поддержка Минспорта составит около 3,5 миллионов, добавил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, сергей аксенов, крым, новости крыма, хоккей, минспорта крыма, плавание