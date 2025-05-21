https://crimea.ria.ru/20250521/krym-delaet-stavku-na-sport-besplatnye-sektsii-i-akademiya-khokkeya-1146602589.html
Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Об этом на рабочей... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T17:57
2025-05-21T17:57
2025-05-21T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Об этом на рабочей встрече с руководителями спортивных школ заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Бахчисарай получит многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут тренироваться юные борцы, волейболисты и баскетболисты. Объект будет построен до конца года, инвестиции составят 100 миллионов рублей.В Симферополе в 2026 году установят быстровозводимый модульный зал для акробатики и спортивной гимнастики. На это из бюджета выделят 150 миллионов рублей. Также в столице республики начнется строительство ФОКа для адаптивных видов спорта – с учетом всех требований для паралимпийских и сурдлимпийских дисциплин.По его словам, не забыли и про национальные виды спорта. До конца года построят два ФОКа для борьбы Куреш, а также введены 5 ставок для тренеров – чтобы сохранять и развивать крымскотатарские традиции.Хоккей в Крыму тоже получит второе дыхание: обсуждается создание Академии хоккея, а также финансирование аренды льда для тренировок команд. Ежегодная поддержка Минспорта составит около 3,5 миллионов, добавил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей
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спорт, сергей аксенов, крым, новости крыма, хоккей, минспорта крыма, плавание
Крым делает ставку на спорт: бесплатные секции и Академия хоккея
В Крыму планируют построить четыре ФОКа и Академию хоккея – Аксенов
17:57 21.05.2025 (обновлено: 18:01 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Об этом на рабочей встрече с руководителями спортивных школ заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.
"Поручил определить максимальную вместимость учреждения, чтобы удовлетворить запрос на бесплатные занятия. Считаю, что еще около 350 детей смогут заниматься в нем за счет бюджета. Кроме того, возраст для набора в бесплатные группы будет снижен до 4 лет", – уточнил он.
Бахчисарай получит многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем смогут тренироваться юные борцы, волейболисты и баскетболисты. Объект будет построен до конца года, инвестиции составят 100 миллионов рублей.
В Симферополе в 2026 году установят быстровозводимый модульный зал для акробатики и спортивной гимнастики. На это из бюджета выделят 150 миллионов рублей. Также в столице республики начнется строительство ФОКа для адаптивных видов спорта – с учетом всех требований для паралимпийских и сурдлимпийских дисциплин.
"Для этого будет выделено 150 млн рублей из бюджета Республики Крым. Вся необходимая документация должна быть подготовлена заранее, чтобы приступить к строительству в январе 2026 года", – подчеркнул Аксенов.
По его словам, не забыли и про национальные виды спорта. До конца года построят два ФОКа для борьбы Куреш, а также введены 5 ставок для тренеров – чтобы сохранять и развивать крымскотатарские традиции.
Хоккей в Крыму тоже получит второе дыхание: обсуждается создание Академии хоккея, а также финансирование аренды льда для тренировок команд. Ежегодная поддержка Минспорта составит около 3,5 миллионов, добавил глава республики.
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