https://crimea.ria.ru/20250623/god-so-dnya-tragedii-v-uchkuevke-v-sevastopole-vspomnili-zhertv-terakta-vsu-1147430933.html

Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ

Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ

Памятные мероприятия прошли в понедельник в севастопольской Учкуевке, где год назад ВСУ нанесли ракетный удар по мирно отдыхающим на пляже людям. Участие в... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T11:22

2025-06-23T11:22

2025-06-23T11:22

учкуевка

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

крым

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147430814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b69e42faa950b4accc58769336737233.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Памятные мероприятия прошли в понедельник в севастопольской Учкуевке, где год назад ВСУ нанесли ракетный удар по мирно отдыхающим на пляже людям. Участие в мероприятии приняли представители городской власти, родственники погибших, духовенство, врачи севастопольских больниц, которые встречали в тот трагический день кареты скорой помощи с многочисленными ранеными, передает корреспондент РИА Новости Крым.23 июня в 12:15 по московскому времени ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск."То, что произошло 23 июня прошлого года, действительно, трагедия. Это показало всю сущность сегодняшнего киевского режима и то, что он из себя представляет. Это американская ракета, кассетный боеприпас. По мирно отдыхающим людям, по пляжу", – напомнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он выразил слова поддержки и соболезнования родственникам погибших, в очередной раз поблагодарил врачей, боровшихся за жизни раненых, а также волонтеров, которые оказывали помощь пострадавшим и их родственникам.Также он поблагодари всех жителей Севастополя, которые в трагический день объединились, чтобы помочь пострадавшим от украинского ракетного удара."В первую же секунду все, у кого были машины, кинулись помогать. Нашу Софийку везли на машине совсем посторонние люди. Мчались по всем тротуарам, по бордюрам, разбивая машину, чтобы побыстрее ее доставить. Но, к сожалению, Бог ее забрал", - вспомнил отец погибшей девочки.Олег Аверьянов стал инициатором установки в парке Учкуевка памятной часовни, чин освящения которой прошел в первую годовщину трагедии. Благочинный Северного церковного округа, настоятель храма Вознесения Господня Борис Кравец отслужил заупокойную литию по погибшим.Памятное мероприятие завершили минутой молчания. К памятнику с именами погибших, расположенному у часовни, возложили цветы, после чего православные зажгли свечи в память о жертвах ВСУ.В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейПриказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУМО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS

учкуевка

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учкуевка, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, атаки всу на крым