https://crimea.ria.ru/20250621/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-vtroe---skolko-zhdat-1147400201.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать

На Крымском мосту сейчас снова быстро скапливаются машины - к 14 часам очередь перед досмотровыми пунктами выросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T14:18

2025-06-21T14:18

2025-06-21T14:43

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очереди на крымском мосту

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас снова быстро скапливаются машины - к 14 часам очередь перед досмотровыми пунктами выросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полдень в очереди стояли 110 машин.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

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крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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