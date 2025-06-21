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Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать
На Крымском мосту сейчас снова быстро скапливаются машины - к 14 часам очередь перед досмотровыми пунктами выросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T14:18
2025-06-21T14:43
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас снова быстро скапливаются машины - к 14 часам очередь перед досмотровыми пунктами выросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полдень в очереди стояли 110 машин.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - сколько ждать

Крымский мост сейчас - в очереди стоят 377 машин

14:18 21.06.2025 (обновлено: 14:43 21.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас снова быстро скапливаются машины - к 14 часам очередь перед досмотровыми пунктами выросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В полдень в очереди стояли 110 машин.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
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