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В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
В Крыму к началу летнего сезона начнут работать 24 автокемпинга. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T10:37
2025-05-28T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму к началу летнего сезона начнут работать 24 автокемпинга. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Также Аксенов напомнил, что со стороны Краснодарского края введена дополнительная полоса для движения и досмотра автомобилей на Крымском мосту. В Джанкое и Армянске пункты пропуска оснащены новыми инспекционно-досмотровыми комплексами, которые позволяют ускорять процесс их прохождения.Кроме того, власти проработали вопрос регулирования автомобильного потока по трассе Ялта —Симферополь, где сейчас ведутся ремонтные дороги, уточнил Аксенов.Ранее Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Так, в дни майских каникул более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосты за 745 миллионов: в Крыму отремонтируют три транспортных переходаВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
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сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, логистика, отдых в крыму
В Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга

В Крыму в курортный сезон будут работать 24 автокемпинга - Аксенов

10:37 28.05.2025 (обновлено: 10:58 28.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Влад СергиенкоАвтокемпинг в Рыбачьем, Большая Алушта
Автокемпинг в Рыбачьем, Большая Алушта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму к началу летнего сезона начнут работать 24 автокемпинга. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Вдоль трассы "Таврида" введено в эксплуатацию 11 многофункциональных зон дорожного сервиса и еще девять проектируется. Всего на 75 дорогах регионального и межмуниципального значения расположено более 720 объектов придорожного сервиса. Будут работать 24 автокемпинга", - рассказал политик в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Также Аксенов напомнил, что со стороны Краснодарского края введена дополнительная полоса для движения и досмотра автомобилей на Крымском мосту. В Джанкое и Армянске пункты пропуска оснащены новыми инспекционно-досмотровыми комплексами, которые позволяют ускорять процесс их прохождения.
Кроме того, власти проработали вопрос регулирования автомобильного потока по трассе Ялта —Симферополь, где сейчас ведутся ремонтные дороги, уточнил Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что спрос на отдых в Крыму летом за две недели вырос на 44%. Так, в дни майских каникул более 357 тысяч туристов посетили Крым, что на треть больше показателя прошлого года.
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