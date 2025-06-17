https://crimea.ria.ru/20250617/dosmotr-na-krymskom-mostu-kak-proyti-bystree-1147258613.html
Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T07:13
2025-06-17T07:13
2025-06-17T07:13
крымский мост
совет эксперта
минтранс крыма
александр овдиенко
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123999579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_860c1d945d94580c1d3709e1f29334d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб. Такие рекомендации дал первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко."В целом, время прохождения досмотра (на Крымском мосту - ред.) занимает до одного часа. Сам досмотр – шесть минут. Время зависит от качества подготовки автомобиля: укомплектованность личных вещей, организованное прохождение "рамки", расторопность при погрузке и выгрузке личного багажа", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Овдиенко, минувшие длинные выходные выдались "интенсивными" и показали "высокую востребованность" крымского региона со стороны туристов.Заторы, которые возникали на мостовом переходе, чаще всего, были связаны с "неравномерностью прибытия" транспортных средств, пояснил первый замминистра. "Иногда в очереди приходилось ждать до трех часов, а времени прохождения сканера – до четырех часов", - отметил он.При этом на всем пути следования для удобства гостей региона работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, душевые, есть детские комнаты и кафе.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендовал возить с собой в багаже не более пяти сумок, не очень тяжелых, чтобы удобно было нести. Также он посоветовал заранее подготовить к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпингаВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123999579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1fa0821ab68a7989c51457e59e60b19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, совет эксперта, минтранс крыма, александр овдиенко, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, транспорт
Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
Как сократить время досмотра на Крымском мосту – совет минтранса
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб. Такие рекомендации дал первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
"В целом, время прохождения досмотра (на Крымском мосту - ред.) занимает до одного часа. Сам досмотр – шесть минут. Время зависит от качества подготовки автомобиля: укомплектованность личных вещей, организованное прохождение "рамки", расторопность при погрузке и выгрузке личного багажа", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Овдиенко, минувшие длинные выходные выдались "интенсивными" и показали "высокую востребованность" крымского региона со стороны туристов.
"По сравнению с прошлым годом в разы увеличился транзит легковых автомобилей и автобусов как через Крымский мост, так и через новые территории. Произведенное дооборудование пропускных пунктов "Тамань" и "Керчь" позволило существенно увеличить количество досматриваемых транспортных средств", - добавил он.
Заторы, которые возникали на мостовом переходе, чаще всего, были связаны с "неравномерностью прибытия" транспортных средств, пояснил первый замминистра.
"Иногда в очереди приходилось ждать до трех часов, а времени прохождения сканера – до четырех часов", - отметил он.
При этом на всем пути следования для удобства гостей региона работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, душевые, есть детские комнаты и кафе.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендовал
возить с собой в багаже не более пяти сумок, не очень тяжелых, чтобы удобно было нести. Также он посоветовал заранее подготовить к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: