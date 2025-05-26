https://crimea.ria.ru/20250526/vau-effekt-garantirovan-kto-i-kak-vstrechaet-turistov-u-krymskogo-mosta-1146586436.html
Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
Перед въездом на Крымский мост гостей полуострова встречают представители Крымского туристского центра. Что предлагают и чем помогают, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T06:08
2025-05-26T06:08
2025-05-26T06:08
радио "спутник в крыму"
крымский мост
михаил назаров
крым курортный
отдых в крыму
курортный сезон
туризм в крыму
крым
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Перед въездом в Крым гостей полуострова встречают сотрудники туристского центра
Перед въездом в Крым гостей полуострова встречают сотрудники туристского центра
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост гостей полуострова встречают представители Крымского туристского центра. Что предлагают и чем помогают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор организации Михаил Назаров.По словам Назарова, предложения как-то скрасить время ожидания гостей полуострова перед въездом на Крымский мост и сделать его полезным для планирования дальнейшего путешествия поступали в Крымский туристский центр задолго до майских праздников. И хотя в этом месте маршрута есть определенные сложности, выход был найден.Понимая, что впереди их ждет некоторое время ожидания, туристы перед подъездом к пропускным пунктам на Крымском мосту заедут за водой, может быть, перекусить или просто выйти из машины размять ноги, объяснил Назаров. И отметил, что именно в этот момент задача представителей туристического центра познакомиться с гостями полуострова, снабдить полиграфическими материалами и подключить к социальным медиа турцентра и к боту "Гостеприимный Крым".Туристам предлагают скачать несколько путеводителей по тем регионам полуострова, которые им наиболее интересны, и пока они в ожидании, могут составить наиболее привлекательные для них маршруты, добавил представитель турцентра."А если появится дополнительный вопрос, в боте можно связаться с нами (Крымским туристским центром – ред.). В тот же момент мне на телефон придет уведомление, и я лично перераспределю на менеджера, который поможет с экскурсией, выбором места, консультацией. Любой гость у нас без внимания точно не останется", – сказал Назаров.И отметил, что, как правило, туристы, направляющиеся в Крым, в определенной мере знают, чего хотят от отдыха, но те возможности, которые откроют сотрудники турцентра, однозначно будут полезными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025В Крыму посчитали "майских" туристовСпрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, михаил назаров, крым курортный, отдых в крыму, курортный сезон, туризм в крыму, крым
Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
Перед въездом в Крым гостей полуострова встречают сотрудники туристского центра
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
Перед въездом на Крымский мост гостей полуострова встречают представители Крымского туристского центра. Что предлагают и чем помогают, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор организации Михаил Назаров.
По словам Назарова, предложения как-то скрасить время ожидания гостей полуострова перед въездом на Крымский мост и сделать его полезным для планирования дальнейшего путешествия поступали в Крымский туристский центр задолго до майских праздников. И хотя в этом месте маршрута есть определенные сложности, выход был найден.
"Мы понимаем, что в основном, когда образуется пробка, люди находятся на автодороге, а это зона повышенной опасности, и находиться там вне машины не рекомендуется никому. Поэтому нами был выбран, на мой взгляд, оптимальный вариант. Мы знакомимся с гостем на последней АЗС", – рассказал директор Крымского туристского центра.
Понимая, что впереди их ждет некоторое время ожидания, туристы перед подъездом к пропускным пунктам на Крымском мосту заедут за водой, может быть, перекусить или просто выйти из машины размять ноги, объяснил Назаров. И отметил, что именно в этот момент задача представителей туристического центра познакомиться с гостями полуострова, снабдить полиграфическими материалами и подключить к социальным медиа турцентра и к боту "Гостеприимный Крым".
Туристам предлагают скачать несколько путеводителей по тем регионам полуострова, которые им наиболее интересны, и пока они в ожидании, могут составить наиболее привлекательные для них маршруты, добавил представитель турцентра.
"А если появится дополнительный вопрос, в боте можно связаться с нами (Крымским туристским центром – ред.). В тот же момент мне на телефон придет уведомление, и я лично перераспределю на менеджера, который поможет с экскурсией, выбором места, консультацией. Любой гость у нас без внимания точно не останется", – сказал Назаров.
И отметил, что, как правило, туристы, направляющиеся в Крым, в определенной мере знают, чего хотят от отдыха, но те возможности, которые откроют сотрудники турцентра, однозначно будут полезными.
"Мы все же немножко больше знаем (о Крыме – ред.), и точно это предложим – и эффект "Вау!" туристы точно получат", – подытожил директор Крымского туристского центра.
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