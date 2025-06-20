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Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
Отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:55
2025-06-20T10:55
рафаэль гросси
магатэ
иран
обострение между израилем и ираном
ядерное оружие
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.Гендиректор МАГАТЭ отметил, что конкретных доказательств ведения ядерной программы в Иране у инспекторов МАГАТЭ нет, тем не менее агентство встревожено ситуацией.Он также добавил, что в начале 2000-х некоторая деятельность, связанная с вопросом ядерного вооружения, все-таки была зафиксирована, однако, завершилась. Но у агентства вызывает настороженность "закрытость" Ирана в некоторых вопросах МАГАТЭ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности . Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в ИранеСША могут нанести удары по ядерным объектам Ирана – ТрампВ миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рафаэль гросси, магатэ, иран, обострение между израилем и ираном, ядерное оружие, новости, в мире
Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия

МАГАТЭ не подтверждает наличие ядерной программы у Ирана – Гросси

10:55 20.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что конкретных доказательств ведения ядерной программы в Иране у инспекторов МАГАТЭ нет, тем не менее агентство встревожено ситуацией.
"Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым... В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия..., у нас нет никаких доказательств того, что это происходит в Иране", – рассказал Гросси в эфире телеканала CNN.
Он также добавил, что в начале 2000-х некоторая деятельность, связанная с вопросом ядерного вооружения, все-таки была зафиксирована, однако, завершилась. Но у агентства вызывает настороженность "закрытость" Ирана в некоторых вопросах МАГАТЭ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности . Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.
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