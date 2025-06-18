В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
В МИД России предупредили об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
14:43 18.06.2025 (обновлено: 14:52 18.06.2025)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", – цитирует Захарову РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.
Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сегодня сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.
Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.
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