https://crimea.ria.ru/20250618/v-millimetrakh-ot-katastrofy-zakharova-ob-udarakh-po-yadernym-obektam-irana-1147319569.html

В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана

В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана

Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T14:43

2025-06-18T14:43

2025-06-18T14:52

мария захарова

мнения

в мире

ближний восток

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сегодня сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250617/v-irane-zafiksirovany-popadaniya-po-podzemnym-zalam-s-obogaschennym-uranom-1147290099.html

ближний восток

иран

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, в мире, ближний восток, иран, обострение между израилем и ираном, израиль