Рейтинг@Mail.ru
В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250618/v-millimetrakh-ot-katastrofy-zakharova-ob-udarakh-po-yadernym-obektam-irana-1147319569.html
В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T14:43
2025-06-18T14:52
мария захарова
мнения
в мире
ближний восток
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сегодня сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250617/v-irane-zafiksirovany-popadaniya-po-podzemnym-zalam-s-obogaschennym-uranom-1147290099.html
ближний восток
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_49:0:1557:1131_1920x0_80_0_0_fb84c1fb15ce1ccc76a31a24005e5029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, мнения, в мире, ближний восток, иран, обострение между израилем и ираном, израиль
В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана

В МИД России предупредили об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

14:43 18.06.2025 (обновлено: 14:52 18.06.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Мир находится очень близко к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", – цитирует Захарову РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.
Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сегодня сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.
Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.
В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".
Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.
Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 15:57
В Иране зафиксированы попадания по подземным залам с обогащенным ураном
 
Мария ЗахароваМненияВ миреБлижний ВостокИранОбострение между Израилем и ИраномИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
14:14Есть ли риск снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля
13:52Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
13:39Иран нанесет невосполнимый урон США в ответ на военное вмешательство
13:27Гимнастические трюки в древнем храме – МВД в Крыму открывает проверку
13:17Новости СВО: за сутки киевский режим лишился еще более 1300 боевиков
13:07В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности
12:52Российские военные уничтожили четыре авиабомбы JDAM и семь HIMARS
12:42Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО
12:28В России стартует приемная кампания
12:14Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – к юбилею артиста
12:05ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
12:00Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой
11:53На Украине узаконили множественное гражданство
11:41Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
11:28Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
11:17Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион
11:02Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом
10:48Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ
10:36Режим ЧС введен в части Херсонской области
Лента новостейМолния