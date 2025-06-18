https://crimea.ria.ru/20250618/ssha-mogut-nanesti-udary-po-yadernym-obektam-irana--tramp-1147327188.html

США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана – Трамп

США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана – Трамп - РИА Новости Крым, 18.06.2025

США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана – Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американскими силами ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил журналистам, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T17:13

2025-06-18T17:13

2025-06-18T17:39

дональд трамп

сша

обострение между израилем и ираном

иран

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американскими силами ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил журналистам, сообщает РИА Новости.Американский лидер, в частности, заявил, что у Ирана якобы есть "дурные намерения", и призвал Тегеран "сдаться безусловно". Он допустил, что в ходе нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". При этом, по его словам, для возобновления американо-иранских переговоров еще "не слишком поздно", а Тегеран идет на контакт с США. "Они (иранская сторона – ред.) даже предложили прибыть (на переговоры) в Белый дом", - сказал Трамп.Американский лидер утверждает, что "небо над Ираном полностью под контролем США", и у республики якобы "абсолютно никакой защиты". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны.Тегеран готов ответить на любое военное вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля, и в этом случае США понесут невосполнимый урон. Такое заявление сегодня сделал иранский верховный лидер Али Хаменеи.Ранее в среду корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля по итогам ракетной атаки в ночь на 18 июня.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции.В этот же день в Кремле заявили, что Москва наблюдает нежелание Израиля выходить на путь мирного урегулирования с Ираном, и сегодня "ситуация вокруг обострения тревожная и пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации".Кремль призвал израильское руководство прекратить налеты на иранские ядерные установки и площадки и потребовала оценить ущерб от атак Израиля.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250618/v-millimetrakh-ot-katastrofy-zakharova-ob-udarakh-po-yadernym-obektam-irana-1147319569.html

сша

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, обострение между израилем и ираном, иран, новости, политика