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Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране
Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране
Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T09:11
2025-06-20T09:11
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
новости
ядерное оружие
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).По данным израильских военных, "были поражены десятки целей", в том числе военные объекты по производству ракет, а также штаб-квартира Организации оборонных инноваций и исследований, разрабатывающей передовые технологии и вооружения для властей Ирана, в том числе в ядерной сфере.Для нанесения ударов были задействованы более 60 истребителей израильских ВВС, использовано около 120 боеприпасов.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности . Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение Конфликт Израиля и Ирана: будет ли Россия втянута – мнение В миллиметрах от катастрофы: Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана
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иран, обострение между израилем и ираном, израиль, новости, ядерное оружие, в мире
Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране

ВВС Израиля ударили по ядерному исследовательскому центру и военным объектам в Иране

09:11 20.06.2025
 
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу нанесли удары по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным израильских военных, "были поражены десятки целей", в том числе военные объекты по производству ракет, а также штаб-квартира Организации оборонных инноваций и исследований, разрабатывающей передовые технологии и вооружения для властей Ирана, в том числе в ядерной сфере.
"Среди целей были военные промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей", - уточнили в ЦАХАЛ.
Для нанесения ударов были задействованы более 60 истребителей израильских ВВС, использовано около 120 боеприпасов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.
Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности . Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.
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